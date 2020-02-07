28 минут назад
Отдых в России подорожал перед праздниками
Внутренние перелеты на период февральских и майских праздников подорожали сильнее, чем международные. В среднем билеты из Москвы в туристические города Росси выросли на 14%.
Авиабилеты туда-обратно, например в Сочи, с вылетом из Москвы можно приобрести за 10661 рубль, что на 12% дороже, чем годом ранее. Также подорожали (на 14%) перелеты в Симферополь, дешевле стало отдохнуть в Минеральных водах (снижение цены на 3%).
Вырос спрос россиян и на поездки в страны ближнего зарубежья.
«В этом году четвертую строку по популярности после Москвы, Петербурга и Сочи у нас занял Ереван», — сообщил «Известиям» директор по маркетингу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Алексей Теплов.
Клиенты Туту.ру покупают много билетов не только в Ереван, но также в Прагу и Тель-Авив, хотя годом ранее такой популярностью пользовался Тбилиси.
На Первомай и День Победы россияне в основном планируют путешествие по РФ, в основном в Сочи и Крым, туры в Турцию, Грецию, Болгарию, Тунис и на Кипр.
Эпидемия коронавируса, по словам экспертов, на раннее бронирование особо не повлияла, но по турам в Китай клиентам возвращают деньги.