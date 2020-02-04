В России

13 минут назад

В России приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем

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В России приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем

Это сделано с целью недопущения коронавируса в Россию

Россия из-за вспышки коронавируса с 3 февраля 2020 года приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем, сообщили в РЖД.

С 31 декабря железнодорожное движение между двумя странами было ограничено, но сохранялось на участке Москва–Пекин.

30 января вышел приказ РЖД о приостановке со следующего дня грузового сообщения через пограничные переходы России с Китаем. Незадолго до этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии госграницы на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение коронавируса. При этом приказ РЖД был отменен в тот же день «в связи с поступившими разъяснениями», передают "Известия".

Авиасообщение с Китаем также ограничено: с 1 февраля рейсы между странами могут выполнять только «Аэрофлот» и еще четыре китайских авиакомпании. При этом все самолеты из КНР будут прилетать в отдельный терминал столичного аэропорта Шереметьево
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