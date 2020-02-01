Происшествия
сегодня, 12:56
В выдохе участника столкновения на Невского обнаружили 0,79 мг алкоголя
Оказалось, что 35-летнего водителя уже лишали прав за неоднократную пьяную езду.
31 января в Липецке на улице Невского около девяти часов утра столкнулись автомобили «Рено» и «Хендай». В аварии пострадал 32-летний пассажир «Рено».
- На месте аварии сотрудники ГИБДД заметили, что водитель «Рено» пьян. 35-летнего мужчину попросили пройти медицинское освидетельствование. Он не отказался. Прибор показал 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Норма - 0,16 мг/л, - рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
Позже выяснилось, что у водителя нет прав - их его лишили по уголовному делу о неоднократной пьяной езде. Срок наказания закончился, но права водитель не получил.
- Он рассказал, что не сдал экзамен в ГИБДД, - так объяснили показания водителя полицейские.
Автомобиль мужчины отвезли на штрафстоянку, а его самого доставили в Левобережный мировой суд. Водителя арестовали на десять суток и уже поместили в спецприемник.
- На месте аварии сотрудники ГИБДД заметили, что водитель «Рено» пьян. 35-летнего мужчину попросили пройти медицинское освидетельствование. Он не отказался. Прибор показал 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Норма - 0,16 мг/л, - рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
Позже выяснилось, что у водителя нет прав - их его лишили по уголовному делу о неоднократной пьяной езде. Срок наказания закончился, но права водитель не получил.
- Он рассказал, что не сдал экзамен в ГИБДД, - так объяснили показания водителя полицейские.
Автомобиль мужчины отвезли на штрафстоянку, а его самого доставили в Левобережный мировой суд. Водителя арестовали на десять суток и уже поместили в спецприемник.
Оса
ОСА
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ино из гуавна и паулок!