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В выдохе участника столкновения на Невского обнаружили 0,79 мг алкоголя

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#авария #ДТП
В выдохе участника столкновения на Невского обнаружили 0,79 мг алкоголя

Оказалось, что 35-летнего водителя уже лишали прав за неоднократную пьяную езду.

31 января в Липецке на улице Невского около девяти часов утра столкнулись автомобили «Рено» и «Хендай». В аварии пострадал 32-летний пассажир «Рено».

- На месте аварии сотрудники ГИБДД заметили, что водитель «Рено» пьян. 35-летнего мужчину попросили пройти медицинское освидетельствование. Он не отказался. Прибор показал 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Норма - 0,16 мг/л, - рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

Позже выяснилось, что у водителя нет прав - их его лишили по уголовному делу о неоднократной пьяной езде. Срок наказания закончился, но права водитель не получил.

- Он рассказал, что не сдал экзамен в ГИБДД, - так объяснили показания водителя полицейские.

Автомобиль мужчины отвезли на штрафстоянку, а его самого доставили в Левобережный мировой суд. Водителя арестовали на десять суток и уже поместили в спецприемник.

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#авария #ДТП

Комментарии (5)

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Оса

19 минут назад
222 ?
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ОСА

30 минут назад
Ты на хате ? Чем занят?
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000

35 минут назад
Давно пора пьянь плетью наказывать, да так, чтобы на унитаз месяц присесть не мог
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Ваш

52 минуты назад
Во всем виноваты ржавые вазы - мельтешат под колесами нормальных машин иномарок!!
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ино из гуавна и паулок!

55 минут назад
И кроме алкоголя обнаружили кучу непонятного иногавна, рассыпавшегося по всей дороге!
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