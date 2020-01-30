Погода в Липецке

сегодня, 12:05

Ветер, мокрый снег и дождь: спасатели предупреждают о непогоде

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#ветер
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Ветер, мокрый снег и дождь: спасатели предупреждают о непогоде
Спасатели распространили экстренное предупреждение о непростых погодных условиях:

«Сегодня и завтра в Липецкой области ожидается усиление южного ветра с  порывами до 15-18 м/с. Временами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», говорится в сообщениии ГУ МЧС РФ по Липецкой области. 

Главное управление МЧС России по Липецкой области напоминает меры безопасности при усилении ветра: 

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. 

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. 

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60. 


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Комментарии (3)

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Ваня

40 минут назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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Вася

45 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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Синоптик

сегодня, 12:33
И это, как ни странно, не удивительно! Другой погоду у нас нет!
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