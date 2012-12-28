Корреспондент ТАСС, замглавы области и уполномоченный по правам человека: не стало Николая Загнойко
Происшествия
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сегодня, 11:59
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«Сотрудники ФСБ» выманили у 66-летней липчанки 3,6 миллиона рублей
Деньги мошенникам женщина отправляла через несколько банкоматов по всему городу.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина поверила и отправила злоумышленникам через несколько банкоматов города 3,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
19-летняя липчанка общалась с мошенниками в мессенджере и перевела 800 000 рублей под предлогом аннулирования кредита на её имя.
33-летний мужчина одолжил написавшей ему знакомой 39 800 рублей, но оказалось, что от её имени действовали мошенники.
А 42-летняя ельчанка хотела купить садово-дачный инвентарь и отправила продавцу 32 000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.
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