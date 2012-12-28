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сегодня, 11:59
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«Сотрудники ФСБ» выманили у 66-летней липчанки 3,6 миллиона рублей

Деньги мошенникам женщина отправляла через несколько банкоматов по всему городу.

23 июля в полицию с заявлением обратилась 66-летняя липчанка, которой позвонили мошенники, представившиеся «сотрудниками ФСБ» и убедили «задекларировать» свои сбережения.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина поверила и отправила злоумышленникам через несколько банкоматов города 3,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

19-летняя липчанка общалась с мошенниками в мессенджере и перевела 800 000 рублей под предлогом аннулирования кредита на её имя.

33-летний мужчина одолжил написавшей ему знакомой 39 800 рублей, но оказалось, что от её имени действовали мошенники.

А 42-летняя ельчанка хотела купить садово-дачный инвентарь и отправила продавцу 32 000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.
мошенничество
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Комментарии (14)

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Сначала новые
й
сегодня, 14:25
Всё дело в расходах.
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7777777
28 минут назад
Дело не в расходах, а в том, что расходы не должны превышать доходы. Это не каждый может и не каждый осиливает
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Весело
сегодня, 14:12
Дорогие пенсионеры да где же вы такие деньги находите. Реально не получается заработать столько работает двадцать четыре на .....
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ded
сегодня, 16:02
мне интересно где 800000 нашла в 19лет?
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Ответ
сегодня, 18:05
мне интересно где 800000 нашла в 19лет? Так там просто как раз! Родителей деньги или бабушек- дедушек. Сейчас молодежь все пароли и явки знает.
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хорошо
сегодня, 13:32
на домашнем телефоне нет СМС, ссылок и мессенджеров! И не разговаривать с незнакомыми, вот м все. И не пользуюсь госуслугами.
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Animal planet.
сегодня, 13:40
Так вчера мне и звонили на домашний телефон,все времени нет отключить. Мошенники думают,что домашние телефоны остались только у пожилых.
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интересно другое
сегодня, 13:16
как банки пропускают такие платежи
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1
сегодня, 14:22
Банк обязан исполнять поручения. Это аксиома и фундамент банковской системы.
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Фунтик
сегодня, 13:11
Вот и верь потом разным ФСБшникам,а потом обижаются типа газовщиков не впустили в дом.
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Из села
сегодня, 13:04
Откуда у пенсионерки такие деньги? Пенсии по 20 тысяч. Сколько это копить надо?
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Пенсионеры
сегодня, 12:54
Сплошная деменция от мала до велика. Неужели не излечимо? Страшно.
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Animal planet.
сегодня, 12:37
Вчера звонил типа из поликлиники, насчёт флюорографии,а на заднем фоне шум,типа у меня флюорографии нет,я уже понял что это мошенники,и спросил номер клиники,и какой адрес,бросили трубку. Будьте внимательны.
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...
сегодня, 15:14
Мне тоже звонил из поликлиники. Я спросил - из какой поликлиник звоните? Мне ответили- из центральной городской. На вопрос, где она находится, он положил трубку. Я 40 лет отработал в медицине, такой поликлиники не знаю.....
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