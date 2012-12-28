«Сотрудники ФСБ» выманили у 66-летней липчанки 3,6 миллиона рублей

Деньги мошенникам женщина отправляла через несколько банкоматов по всему городу.

23 июля в полицию с заявлением обратилась 66-летняя липчанка, которой позвонили мошенники, представившиеся «сотрудниками ФСБ» и убедили «задекларировать» свои сбережения.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина поверила и отправила злоумышленникам через несколько банкоматов города 3,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».19-летняя липчанка общалась с мошенниками в мессенджере и перевела 800 000 рублей под предлогом аннулирования кредита на её имя.33-летний мужчина одолжил написавшей ему знакомой 39 800 рублей, но оказалось, что от её имени действовали мошенники.А 42-летняя ельчанка хотела купить садово-дачный инвентарь и отправила продавцу 32 000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.