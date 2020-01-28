В поставке питания в липецкие школы нашли сговор столичных компаний

Две организации действовали на торгах сообща почти четыре года.

УМВД по Липецкой области выявило теневые схемы победы на торгах по поставке питания в школы и лечебные учреждения региона. Полиция передала итоги своей проверки в управление федеральной антимонопольной службы по Липецкой области.



- Выявлены признаки антиконкурентного соглашения между ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» и ООО «Столичная кулинарная компания» путем использования единой инфраструктуры, совместной подготовки к торгам и распределения победы по очереди в том или ином электронном аукционе, - указано в сообщении УФАС по Липецкой области.



И УМВД, и УФАС продолжают анализ документации. Пока установлено, что ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» и ООО «Столичная кулинарная компания» действовали вместе на торгах, которые проводились с января 2016 по ноябрь 2019 года, сообщили GOROD48 в пресс-службе УФАС по Липецкой области.



Все торги были связаны с услугами по организации питания учащихся, обеспечение лечебным питанием граждан на территории Липецкой области. Общая сумма контрактов, заключенных с признаками сговора, превышает 20,6 млн рублей.



В отношении столичных компаний возбуждено дело по признакам нарушения п.2 ч.1 ст. 11 Закона о защите конкуренции — организация картельного сговора.