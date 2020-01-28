Общество

36 минут назад

В поставке питания в липецкие школы нашли сговор столичных компаний

5 670
#картельный сговор #УФАС
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В поставке питания в липецкие школы нашли сговор столичных компаний

Две организации действовали на торгах сообща почти четыре года.

УМВД по Липецкой области выявило теневые схемы победы на торгах по поставке питания в школы и лечебные учреждения региона. Полиция передала итоги своей проверки в управление федеральной антимонопольной службы по Липецкой области.

- Выявлены признаки антиконкурентного соглашения между ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» и ООО «Столичная кулинарная компания» путем использования единой инфраструктуры, совместной подготовки к торгам и распределения победы по очереди в том или ином электронном аукционе, - указано в сообщении УФАС по Липецкой области.

И УМВД, и УФАС продолжают анализ документации. Пока установлено, что ООО «ГК Фьюжен Менеджмент» и ООО «Столичная кулинарная компания» действовали вместе на торгах, которые проводились с января 2016 по ноябрь 2019 года, сообщили GOROD48 в пресс-службе УФАС по Липецкой области.

Все торги были связаны с услугами по организации питания учащихся, обеспечение лечебным питанием граждан на территории Липецкой области. Общая сумма контрактов, заключенных с признаками сговора, превышает 20,6 млн рублей.

В отношении столичных компаний возбуждено дело по признакам нарушения п.2 ч.1 ст. 11 Закона о защите конкуренции — организация картельного сговора.
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#картельный сговор #УФАС
2

Комментарии (5)

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смех

9 минут назад
Казалось бы , при чём здесь чиновник Павлов и его опухшая рожа ?
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Перри Мейсон

12 минут назад
Звериный оскал капитализма...
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Пригожин

14 минут назад
Трави детей дальше
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Лариса

15 минут назад
А нам сюда хотят варить заезжие УК, это вообще будет беспридел и носков не сыщешь не то-то правды не добёшся. Как это с квадро свои законы, свои порядки да и дела в жилищной инспекции все проигранны в отношении жителей..
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МИРОТВОРЕЦ

27 минут назад
а вы удивлены ? так такое в любой сфере .. или это велосипед для вас
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