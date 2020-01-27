сегодня, 18:50
На улице Стаханова прямо на «зебре» сбили двух пешеходов
ДТП с участием пешеходов произошло сегодня на улице Стаханова в районе дома №6.
По данным GOROD48, под колеса автомобиля (предположительно «Фольксвагена») попали два человека – мужчина и женщина, причем под колеса они угодили прямо на пешеходном переходе.
Одного из пострадавших пришлось госпитализировать.
User44
Хамство
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игорь
гостья
Знаток ПДД
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