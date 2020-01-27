Происшествия

сегодня, 18:50

На улице Стаханова прямо на «зебре» сбили двух пешеходов

15 1558
#Пешеходы #ДТП
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На улице Стаханова прямо на «зебре» сбили двух пешеходов
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ДТП с участием пешеходов произошло сегодня на улице Стаханова в районе дома №6.

По данным GOROD48, под колеса автомобиля (предположительно «Фольксвагена») попали два человека – мужчина и женщина, причем под колеса они угодили прямо на пешеходном переходе.

Одного из пострадавших пришлось госпитализировать.

15 1558
#Пешеходы #ДТП
1

Комментарии (15)

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User44

1 минуту назад
Ребенка сбили там, девочка лежала возле машины без движения, второго пострадавшего не видел. За рулем парень был молодой. Потом скорая приехала
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Хамство

2 минуты назад
Одно хамство на дороге , злые и недовольные и пешеходы и водители
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Справедливости! Здесь и сейчас!

12 минут назад
игорь, я об этом уже несколько лет назад задумывался - для наших "гонщиков-лихачей" другого варианта, кроме как автоматически поднимающегося препятствия при запрещающем сигнале светофора (как вариант, можно и бордюры, можно и подобие ж/д переездов с поднимающимися металлическими барьерами). Другого варианта борьбы с этим дорожным хаосом пока нет. Менять менталитет людей - достаточно долгий и затруднительный процесс, если такое вообще возможно. В Пипецке пару лет назад создали Центр Организации Дорожного движения! Такие заявления делали при его открытии - сейчас он у нас начнёт заниматься проектированием движения по городу, будет современное оборудование, учитывающее трафик движения, умные светофоры.... Чем сейчас занимается этот Центр, и функционирует ли он вообще? Короче, всё как всегда...
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Где наши доблестные руководители

23 минуты назад
Каждый день на переходах калечат и убивают людей!!! Не это ли повод задуматься властям, что у нас беда с тем, как их обустраивают, проектируют улицы, контролируют водителей и наказывают за нарушения?! Развели геноцид на дорогах - и как будто так и надо.
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игорь

27 минут назад
видел по видео по моему в китае стали устанавливать когда закорается красный свет из асвальта появляется бордюр для автомобиля.если бы у нас так сделали вот бы инотазы бились своими пипками
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гостья

36 минут назад
777, штрафы раз в сто поднять и сразу все вспомнят пдд и перестанут нарушать
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Знаток ПДД

41 минуту назад
люди когда поймете не в пешеходе дело а правильном обучении будущих водителей они не грамотны какие автошколы учат назовите и кто * проверьте станет все ясно
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Справедливости! Здесь и сейчас!

45 минут назад
охренеть, фразу п р и д в и ж е н и и закрыли. Ну вы, блин, даёте!
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Справедливости! Здесь и сейчас!

46 минут назад
777, потому что там не по уму сделана схема ОДД, потому и ДТП продолжают случаться. Светофор вместе со стоп-линией необходимо было делать до пересечения с ул. Звёздная * в сторону 8 мкр-на. Тогда автомобили, выезжающие с ул. Звёздная могли бы уезжать в сторону Ноябрьского при горящем зелёном пешеходном, а едущие в сторону 8 мкр-на также могли спокойно выехать до пешеходного перехода и ждать зелёный. Но только в Пипецке всё через одно место из-за того, что толковых специалистов почти нет, а занимают места одни "свои". Именно, что занимают!
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Закон

48 минут назад
должен работать ,сбил и надолго в тюрьму ,тогда летуны задумаются !
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