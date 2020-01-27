На улице Стаханова прямо на «зебре» сбили двух пешеходов

ДТП с участием пешеходов произошло сегодня на улице Стаханова в районе дома №6.

По данным GOROD48, под колеса автомобиля (предположительно «Фольксвагена») попали два человека – мужчина и женщина, причем под колеса они угодили прямо на пешеходном переходе.

Одного из пострадавших пришлось госпитализировать.