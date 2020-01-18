Преимущество над «Академией Михайлова» липецкие хоккеисты не удержали

МХК "Липецк" в новом году пока без побед.

В третьем матче нового года не сумел набрать очков молодежный хоккейный клуб «Липецк», все дальше отдаляясь от главной цели сезона – попадания в плей-офф. Сегодня в районном Новомосковске Тульской области липчане уступили воспитанникам местной Академии имени Бориса Михайлова – 2:5.

Встреча началась с удалений в составах каждой из команд: уже на 2-й минуте липчанин Даниил Прохоров оставил свою команду в меньшинстве за задержку соперника клюшкой, однако «академики» этим не воспользовались. А вот первое удаление в составе хозяев привело к голу наших парней на 8-й минуте: Эдуард Юзбашян реализовал большинство с передачи своего брата Романа.

Отметим нацеленность липчан на ворота в первом периоде: 14 бросков из 15 (!) пришлись в створ. У «Академии Михайлова» эти показатели равнялись 21 и 12 броскам соответственно. Все это ои особенно победный счет после первого периода – 1:0 давали надежду, что все сложится для нас хорошо.

Все перевернулось во втором периоде. На 25-й минуте заигравшие намного агрессивнее «академики» наказали нашу команду за удаление Даниила Болдырева, перед этим нерасчетливо выбросившего шайбу с площадки. А еще через две минуты Илья Минаев вывел вперед команду Новомосковска в равных составах и, как выяснилось, окончательно – 2:1.

Липчан вновь подводили удаления, в итоге на экваторе матча на скамейку штрафников поехали сначала Демид Небылов, а затем Эдуард Юзбашян, причем последний помимо малого штрафа схлопотал еще и дисциплинарные 10 минуте за атаку соперника сзади. «Липецк» остался втроем против «пятерки» хозяев, и первый же бросок «академиков» спустя 10 секунд увенчался успехом. Шайбу забросил Илья Воробьев – 3:1.

Тренеры «Липецка» после этого заменили голкипера Кирилла Чернова на Руслана Ялбуева, но тот оставался «сухим» только до середины третьего периода, а затем форвард хозяев Егор Чупров забросил две шайбы.

Гол Евгений Лукина с близкого расстояния ровно за секунду до конца основного времени уже ничего не мог изменить…

Завтра в Новомосковске команды проведут повторный поединок.

«Академия Михайлова» (Новомосковск) - МХК «Липецк» - 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Шайбы: Э.Юзбашян (Р.Юзбашян), 09:00 (0:1-бол.). К.Карпов (Чупров, М.Назаров), 24:15 (1:1-бол.). Минаев (Слепынин), 27:16 (2:1). И.Воробьёв (Христов, Широченко), 31:28 (3:1-бол.). Чупров (Сидорович), 47:12 (4:1). Чупров (М.Назаров, К.Карпов), 53:04 (5:1-бол.). Лукин (Шулепов, С.Антипов), 59:59 (5:2).

Штраф: 8 (Мельниченко-2, Сидорович-2, Мирошниченко-2, Один-2) - 32 (Д.Прохоров-4, А.Яковлев-4, Д.Болдырев-2, Небылов-2, Э.Юзбашян-2+10, Косовец-4, Вахромеев-2, С.Антипов-2).

Вратари: А.Мартынов - Чернов (Ялбуев, 31:28).

Броски: 38 (12+11+15) - 28 (14+4+10). Вбрасывания: 24 - 41.

Судьи Н.Красотин, К.Якас, М.Мещерин, В.Савельев (все - Москва).

18 января. Новомосковск. ЛД «Юбилейный». 650 зрителей.