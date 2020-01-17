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сегодня, 17:38
Минпросвещения займется переформатированием российских колледжей
Со следующего года российские колледжи могут переформатировать — на их основе планируют разработать многофункциональные учреждения среднего профессионального образования (СПО), которые будут разделены на несколько видов в зависимости от потребностей конкретного региона.
Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Министерства просвещения. В результате анализа эффективных практик развития многофункциональных образовательных организаций, проведенного в 2019 году, Минпросвещения определило три модели таких колледжей — комплексную, распределенную и ресурсно-отраслевую.
Комплексная модель направлена на реализацию широкого спектра профилей образовательных программ, которые охватят большинство профессий, востребованных в регионе. Распределительная модель будет привлекать сторонние организации и компании по необходимому направлению для региона или городского образования, что предполагает партнерские отношения с другими колледжами.
Ресурсно-отраслевая модель обеспечит подготовку кадров для крупных работодателей и предприятий с гарантированным рабочим местом после окончания обучения. Концепцию переформатирования подготовят уже летом. После обсуждения с экспертным сообществом рекомендации направят в органы исполнительной власти, отвечающие за развитие среднего профессионального образования.
Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Министерства просвещения. В результате анализа эффективных практик развития многофункциональных образовательных организаций, проведенного в 2019 году, Минпросвещения определило три модели таких колледжей — комплексную, распределенную и ресурсно-отраслевую.
Комплексная модель направлена на реализацию широкого спектра профилей образовательных программ, которые охватят большинство профессий, востребованных в регионе. Распределительная модель будет привлекать сторонние организации и компании по необходимому направлению для региона или городского образования, что предполагает партнерские отношения с другими колледжами.
Ресурсно-отраслевая модель обеспечит подготовку кадров для крупных работодателей и предприятий с гарантированным рабочим местом после окончания обучения. Концепцию переформатирования подготовят уже летом. После обсуждения с экспертным сообществом рекомендации направят в органы исполнительной власти, отвечающие за развитие среднего профессионального образования.