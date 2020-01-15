Происшествия

36 минут назад

33-летний липчанин стащил сейф с деньгами из пивного бара

4 391
#кража
33-летний липчанин стащил сейф с деньгами из пивного бара

Полицейские раскрыли кражу денег из пивного бара на улице Космонавтов, совершенную 14 декабря прошлого года. Задержан 33-летний житель Липецка.

Оказалось, что задержанный воспользовался отсутствием у стойки бара администратора.

- Мужчина рассказал, что пришел в бар купить алкоголь. Не обнаружив за стойкой бара администратора, он украл металлический ящик, в котором хранилась дневная выручка, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Ящик злоумышленник вскрыл дома, в нем находились 11 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

4 391
#кража

Комментарии (4)

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Быдло-город

2 минуты назад
Даун - поступил как даун. Всё как и должно быть. Липецк стабильно в топе даунских поступков. Не удивился бы, что если бы этого горе вора догнали он достал бы нож и убил бы ещё пару человек за 11 000. Дауны на улицах города - это даун-апокалипсис...
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Нонка

6 минут назад
Горе -вор
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Липчанин

12 минут назад
Ахахаххааааха
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молодой тупняк

13 минут назад
стащил! и правильно сделал!
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