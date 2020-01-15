36 минут назад
33-летний липчанин стащил сейф с деньгами из пивного бара
Полицейские раскрыли кражу денег из пивного бара на улице Космонавтов, совершенную 14 декабря прошлого года. Задержан 33-летний житель Липецка.
- Мужчина рассказал, что пришел в бар купить алкоголь. Не обнаружив за стойкой бара администратора, он украл металлический ящик, в котором хранилась дневная выручка, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Ящик злоумышленник вскрыл дома, в нем находились 11 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Максимальная санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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