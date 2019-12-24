Происшествия

сегодня, 10:09

Пятерых человек сбили на дорогах Липецка

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#авария #ДТП
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Пятерых человек сбили на дорогах Липецка

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы семь человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 декабря в Липецке на улице Студеновской 49-летний водитель автомобиля «Лада-111840» вне зоны пешеходного перехода сбил 43-летнего мужчину. Пострадавшему оказывали помощь в городской больнице №4. 

На улице Водопьянова 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан» сбила на пешеходном переходе 61-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы, с места аварии ее доставили в больницу.

На улице Минина под автобус «ПАЗ» попала 62-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в ГБ №3.

На улице Опытная 33-летний водитель «Опеля» сбил на переходе на 35-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован в ГБ №3. 

В переулке Кузнечный 36-летний водитель «Датсуна» в зоне пешеходного перехода сбил 15-летнего подростка. Мальчик госпитализирован в областную детскую больницу. 

На улице Зои Космодемьянской 21-летний водитель автомобиля «Тойота» врезался в стоящие  «Рено Меган»,«Киа Сид» и «Хендай». В ДТП пострадали 48-летняя пассажирка «Рено» и 29-летняя пассажирка «Киа». Доставлялись в медицинские учреждения, после оказания помощи отпущены.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1020 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 44. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 640 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.   
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#авария #ДТП
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Комментарии (7)

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слепым

16 минут назад
NARVA +30% рулит
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ЛИПЕЦК

22 минуты назад
ТЕМНО В ГОРОДЕ ,КАК У НЕГРА В ОДНОМ МЕСТЕ,,,,,,,,,,,
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липчанин

23 минуты назад
В ГОРОДЕ ТЕМНОТА,СНЕГА НЕТ,ГРЯЗЬ ВЕЗДЕ . ПЕШЕХОДЫ ИДУТ НЕ СМОТРЯТ,ВОДИТЕЛЯМ НЕ ВИДНО НЕ ЧЕРТА. КОГДА УЖЕ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ,РЕГУЛИРУЕМЫХ И НЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСТАНОВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ?
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ИГП

31 минуту назад
007, не х..я покупать «слепой» кредитный инохлам
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читая новости

33 минуты назад
у меня слово «иномарка» ассоциируется со словом «дурак»
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007

40 минут назад
Ещё раз в городе Нет освещения нетттттт,полная опа,темнотаааааа
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Страна 404

51 минуту назад
Безвластие
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