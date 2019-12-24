Пятерых человек сбили на дорогах Липецка

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы семь человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 декабря в Липецке на улице Студеновской 49-летний водитель автомобиля «Лада-111840» вне зоны пешеходного перехода сбил 43-летнего мужчину. Пострадавшему оказывали помощь в городской больнице №4.



На улице Водопьянова 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан» сбила на пешеходном переходе 61-летнюю женщину. Пенсионерка получила травмы, с места аварии ее доставили в больницу.



На улице Минина под автобус «ПАЗ» попала 62-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в ГБ №3.



На улице Опытная 33-летний водитель «Опеля» сбил на переходе на 35-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован в ГБ №3.



В переулке Кузнечный 36-летний водитель «Датсуна» в зоне пешеходного перехода сбил 15-летнего подростка. Мальчик госпитализирован в областную детскую больницу.



На улице Зои Космодемьянской 21-летний водитель автомобиля «Тойота» врезался в стоящие «Рено Меган»,«Киа Сид» и «Хендай». В ДТП пострадали 48-летняя пассажирка «Рено» и 29-летняя пассажирка «Киа». Доставлялись в медицинские учреждения, после оказания помощи отпущены.



За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1020 нарушений ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 44. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 640 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 23 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

