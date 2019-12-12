Липецкий застройщик нажил проблемы в Сочи

Компания не успела сдать дом, и теперь ей грозит приостановка деятельности.

Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края подал иск на липецкую компанию ООО «Родина» в Арбитражный суд Липецкой области. Краснодарские чиновники требуют на пять месяцев приостановить работу компании в части сбора денег дольщиков на свои проекты. Причиной для обращения в суд стал долгострой в Сочи. Зарегистрированная в Липецке ООО «Родина» с 2014 года ведет строительство ЖК «Искра» в сочинском микрорайоне Кудепста. Дом должны были сдать до 6 января 2019 года, срок ввода в эксплуатация неоднократно продлевался, но работы замерли и ЖК превратился в долгострой. Кроме того, «Родина» не сдала в департамент отчетность застройщика за IV квартал 2018 года и I квартал 2019 года.



ООО «Родина» зарегистрировано в Липецкой области в 2014 году. Учредителем строительной компании с уставным капиталом в 10 000 рублей стал Ованнес Раганян. Фирма до 2018 года базировалась в промзоне на улице Ферросплавной.