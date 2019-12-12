Общество

49 минут назад

Липецкий застройщик нажил проблемы в Сочи

1 816
#долгострой
Липецкий застройщик нажил проблемы в Сочи

Компания не успела сдать дом, и теперь ей грозит приостановка деятельности.

Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края подал иск на липецкую компанию ООО «Родина» в Арбитражный суд Липецкой области. Краснодарские чиновники требуют на пять месяцев приостановить работу компании в части сбора денег дольщиков на свои проекты. Причиной для обращения в суд стал долгострой в Сочи. Зарегистрированная в Липецке ООО «Родина» с 2014 года ведет строительство ЖК «Искра» в сочинском микрорайоне Кудепста. Дом должны были сдать до 6 января 2019 года, срок ввода в эксплуатация неоднократно продлевался, но работы замерли и ЖК превратился в долгострой. Кроме того, «Родина» не сдала в департамент отчетность застройщика за IV квартал 2018 года и I квартал 2019 года.

ООО «Родина» зарегистрировано в Липецкой области в 2014 году. Учредителем строительной компании с уставным капиталом в 10 000 рублей стал Ованнес Раганян. Фирма до 2018 года базировалась в промзоне на улице Ферросплавной.
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#долгострой

Комментарии (1)

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Нариман оглы

28 минут назад
Как в 10000 уставного капитала крутят миллионами а потом если что ничего не взыскать . Вот так и законы!!!!
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