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Полицейские в Липецкой области разоружили 62 гражданина

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#УМВД #полиция #оружие
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Полицейские в Липецкой области разоружили 62 гражданина

Подведены итоги операции "Оружия", проводившейся в регионе в конце ноября.

62 единицы огнестрельного оружия изъяты у жителей Липецкой области в ходе профилактической операции УМВД РФ по Липецкой области. В 24-х случаях причиной стало нарушение сроков перерегистрации оружия.

Операция «Оружие» периодически проводится на территории каждого региона сотрудниками полиции и Росгвардии с целью проверки и выявления нарушений хранения «потенциально опасного имущества».

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, в период с 25 по 28 ноября были проверены условия хранения оружия у 947 владельцев, по итогам которых 119 граждан привлечены к административной ответственности. Чаще всего полицейские сталкивались с нарушениями правил хранения, ношения и учета оружия и патронов к нему, а также нарушения сроков регистрации, либо перерегистрации оружия

По фактам выявленных нарушений порядка оборота оружия у владельцев аннулировано 3 лицензии и 17 разрешений.

Кроме того, в Липецкой области возбуждено 13 уголовных дел по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Фото forum.na-svyazi.ru


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#УМВД #полиция #оружие
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Комментарии (1)

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Колхозник

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