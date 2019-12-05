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29 минут назад

В Ельце хотят увековечить память героини обороны Севастополя

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#Крымская война #оборона Севастополя #Дарья Ткач
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В Ельце хотят увековечить память героини обороны Севастополя

Дарья Ткач для ельчан своя «Даша Севастопольская»

В Севастополе очень почитают девушку – героиню обороны Севастополя  Дарью Михайлову. В данный момент в городе-герое обсуждают проект часовни –мемориала и памятника героине Крымской войны 1853-1856 года «Даше Севастопольской». 

Дарья Михайлова прославилась тем, что во время Крымской войны продала дом в Севастополе, а на вырученные деньги купила лошадь, повозку и санитарный инструмент. Помогала и лечила раненых российской армии, за что была награждена золотой медалью с надписью «За усердие» на Владимирской ленте.

Тоже Дарья, только по фамилии Ткач оказалась в то же самое время в Севастополе, прибыв туда из Ельца.  Муж Дарьи Ткач – Федор  был боевой офицер и получил назначение в Севастополь. Так жители Черной Слободы Ельца оказались в гуще событий Крымской войны.  Федор Ткач держал оборону с бойцами на одном из бастионов, а его жена стала сестрой милосердия, перевязывала раненых, носила им воду, подносила боеприпасы, выносила раненных с бастиона и хоронила их. Храбростью и мужеством Ткач восхищались рядовые и офицеры. Дашу заметил адмирал Нахимов, который представил её к награде «За храбрость» на Георгиевской ленте.  На ее глазах адмирал Нахимов получил смертельное ранение.  В тех же боях получил смертельные ранения и ее муж, который умер на руках Дарьи.  Похоронив его в Севастополе на Русском кладбище, Дарья вернулась в Елец. От императора Николая I она получала пожизненную пенсию. Умерла Дарья Давыдовна Ткач в 1913 году в Ельце, похоронена на кладбище в Черной Слободе. 

Как рассказал GOROD48 елецкий историк и краевед Денис Ляпин, кладбище в Черной Слободе была разрушено в тридцатые годы, а надгробные плиты и памятники были использованы для строительства Каракумского моста и укрепления берега Быстрой Сосны. На опорах моста во мнигих местах видны кладбищенские плиты. Некоторые с именами, эпитафиями.

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- Дарью Ткач помнили в Ельце и в те времена, и помнят сейчас. В тридцатых годах, когда рушили кладбище и свозили памятники к Каракумскому  мосту, ельчане к городским властям, напоминали и про Дарью Ткач, и про других людей, похороненных на том кладбище, но их не услышали. Не услышали ельчан и в 90-х годах, когда ельчане хотели увековечить память Дарьи Ткач. А ведь к началу 90-х был еще цел дом, в котором жила Дарья.

По словам Дениса Ляпина, общественники Ельца намерены снова напомнить властям о Героине Севастополя.

- Увековечить память Дарьи Ткач можно и просто памятной табличкой,  небольшим бюстом, установленным где-то в общественных местах, рассказами о ней подрастающему поколению, чтобы помнили настоящую Героиню. Тем более мы видим, как трепетно к памяти Дарье Севастопольской относятся в Крыму. А это наша, местная Дарья Севастопольская, такая же героиня Крымской войны. 

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#Крымская война #оборона Севастополя #Дарья Ткач
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