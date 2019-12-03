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«Гений дзюдо»: Дмитрий Якушев выиграл первенство России эффектным броском в финале (ФОТО)

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#Дзюдо #Дмитрий Якушев
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«Гений дзюдо»: Дмитрий Якушев выиграл первенство России эффектным броском в финале (ФОТО)

Наш одаренный земляк продолжает собирать престижные трофеи.

Липецкий дзюдоист Дмитрий Якушев выиграл первенство России среди юношей и девушек до 18 лет в подмосковном Дмитрове.

Этого серьезнейшего успеха воспитанник ОК СШОР добился, одержав 5 побед в самом тяжелом (и, соответственно – престижном) весе свыше 90 кг. Липецкий богатырь поочередно расправился с Зурабом Эналдиевым из Северной Осетии, Али Ташкаевым из Тюмени, Артемием Человечковым из Челябинска и Вячеславом Коршуновым из Екатеринбурга.

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Финал. Дмитрий атакует.

Самым сложным оказался финал против Муххамеда-Али Матаева, представлявшего Самару. Большую часть встречи наш земляк был вынужден отыгрываться и, лишь когда до окончания основного времени оставалось 10 секунд, сумел сравнять счет. Судьи назначили дополнительное время, и спустя всего 53 секунды Якушев провел бросок с разворотом, положив соперника на обе лопатки – чистая победа!

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Чемпионство автоматически открывает дорогу Дмитрию и в сборную России и вообще хочется верить, что у этого – в прямом и переносном смысле – «большого корабля» впереди будет большое плавание. Дмитрий Якушев в этом году выиграл немало престижных турниров, среди них – Всероссийская Спартакиада школьников и чемпионат мира среди школьников.

Подготовили Якушева Игорь Деулин и Станислав Алексеев.

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Якушев и его тренер Игорь Деулин.

В Дмитрове выступали еще несколько наших земляков, но на пьедестал больше никто не попал. Хочется отметить Марину Трубицыну из ДЮСШ «Спартак» (Елец), которая одержала четыре победы в 6-ти поединках и заняла 5-е место в весовой категории до 48 кг, которое дало ей право попасть в резерв сборной России.

Елена Холодяева из липецкой СШ №8 «Юность» в весовой категории до 57 кг из пяти встреч выиграла три, и заняла 7-е место.

Всего на татами вышли 772 спортсмена из 75 регионов России, ведь дзюдо – один из самых массовых и популярных видов спорта в нашей стране.

Фото judo.ru

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#Дзюдо #Дмитрий Якушев
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Комментарии (6)

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васо

25 минут назад
Занял 7е место с Холодяевой 122,
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Екатерина

30 минут назад
Поздравляем от души!!!!!
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122

33 минуты назад
А где великий тренер Лупносов
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Докатились?

45 минут назад
Старый, считаешь что хуже уже не будет?
ответить

rukalip

54 минуты назад
Старый, Дзюбу?
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Старый

56 минут назад
Пора выбирать президента ФУТБОЛИСТА.
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