«Гений дзюдо»: Дмитрий Якушев выиграл первенство России эффектным броском в финале (ФОТО)

Наш одаренный земляк продолжает собирать престижные трофеи.

Липецкий дзюдоист Дмитрий Якушев выиграл первенство России среди юношей и девушек до 18 лет в подмосковном Дмитрове.

Этого серьезнейшего успеха воспитанник ОК СШОР добился, одержав 5 побед в самом тяжелом (и, соответственно – престижном) весе свыше 90 кг. Липецкий богатырь поочередно расправился с Зурабом Эналдиевым из Северной Осетии, Али Ташкаевым из Тюмени, Артемием Человечковым из Челябинска и Вячеславом Коршуновым из Екатеринбурга.







Финал. Дмитрий атакует.



Самым сложным оказался финал против Муххамеда-Али Матаева, представлявшего Самару. Большую часть встречи наш земляк был вынужден отыгрываться и, лишь когда до окончания основного времени оставалось 10 секунд, сумел сравнять счет. Судьи назначили дополнительное время, и спустя всего 53 секунды Якушев провел бросок с разворотом, положив соперника на обе лопатки – чистая победа!







Чемпионство автоматически открывает дорогу Дмитрию и в сборную России и вообще хочется верить, что у этого – в прямом и переносном смысле – «большого корабля» впереди будет большое плавание. Дмитрий Якушев в этом году выиграл немало престижных турниров, среди них – Всероссийская Спартакиада школьников и чемпионат мира среди школьников.

Подготовили Якушева Игорь Деулин и Станислав Алексеев.







Якушев и его тренер Игорь Деулин.



В Дмитрове выступали еще несколько наших земляков, но на пьедестал больше никто не попал. Хочется отметить Марину Трубицыну из ДЮСШ «Спартак» (Елец), которая одержала четыре победы в 6-ти поединках и заняла 5-е место в весовой категории до 48 кг, которое дало ей право попасть в резерв сборной России.

Елена Холодяева из липецкой СШ №8 «Юность» в весовой категории до 57 кг из пяти встреч выиграла три, и заняла 7-е место.

Всего на татами вышли 772 спортсмена из 75 регионов России, ведь дзюдо – один из самых массовых и популярных видов спорта в нашей стране.

Фото judo.ru