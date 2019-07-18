Спорт

вчера, 21:24

Впервые липчанин выиграл Всероссийскую Спартакиаду школьников по дзюдо

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Впервые липчанин выиграл Всероссийскую Спартакиаду школьников по дзюдо

В Липецке появился подающий большие надежды дзюдоист-тяжеловес.

Историческое событие для липецкого спорта произошло в Череповце, где завершился финал IX летней Спартакиады учащихся России по дзюдо.

Впервые сильнейшим дзюдоистом среди школьников стал наш земляк – Дмитрий Якушев в самой тяжелой весовой категории свыше 90 кг. Воспитанник областной комплексной спортивной школы (ОК СШОР) провел на череповецком татами три схватки и во всех вышел победителем.

Подготовили чемпиона Станислав Алексеев и Игорь Деулин.

Добавим, что Якушев по праву считался фаворитом соревнований. Ведь месяц назад он выиграл еще более значимый турнир среди школьников – первенство мира, победив бразильца, китайца и украинца.

На фото участников соревнований Дмитрий Якушев вместе с тренером Игорем Деулиным.

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Комментарии (1)

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вчера, 21:57
Поздравляю здоровяк!!!амбалом растешь)))не в обиду
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