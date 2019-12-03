Происшествия
54 минуты назад
В Добром нашли останки пропавшей летом 58-летней женщины
В селе Доброе местные жители нашли останки 58-летней Любови Алырщиковой, которая пропала без вести 19 июля этого года.
Скелетированый труп женщины найден в посадках неподалеку от бассейна "Юность".
Причины смерти женщины должна установить судебно-медицинская экспертиза.
Скелетированый труп женщины найден в посадках неподалеку от бассейна "Юность".
Причины смерти женщины должна установить судебно-медицинская экспертиза.