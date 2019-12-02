Бешенство среди животных в Липецкой области за год снизилось в 10 раз

Если в 2018 году было зарегистрировано 160 случаев бешенства животных, то с начала 2019 года – всего 14

За весь 2019 год в Липецкой области зарегистрировано всего 14 случаев бешенства среди животных, как в дикой природе, так и среди домашних животных, сообщили в управлении ветеринарии Липецкой области.



Из 14 выявленных животных бешенством болела 1 лисица, 4 кошки и 8 собак. Среди крупного рогатого скота зафиксирован 1 случай заболевания бешенством.



Падение уровня этого заболевание – серьезное, количество снизилось в разы. В прошлом году случаев заболевания бешенством среди животных, как домашних, так и в дикой природе было зафиксировано 160.



Такого снижения заболеваний произошло, во-первых, благодаря профилактической вакцинации домашних животных: ветеринары сделали прививки против бешенства 294 тысячам животных, во-вторых, в дикой природе было разложено около 600 тысяч доз вакцины.



