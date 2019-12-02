Общество

51 минуту назад

Бешенство среди животных в Липецкой области за год снизилось в 10 раз

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#бешенство
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Бешенство среди животных в Липецкой области за год снизилось в 10 раз

Если в 2018 году было зарегистрировано 160 случаев бешенства животных, то с начала 2019 года – всего 14

За весь 2019 год в Липецкой области зарегистрировано всего 14 случаев бешенства среди животных, как в дикой природе, так и среди домашних животных, сообщили в управлении ветеринарии Липецкой области.

Из 14 выявленных животных бешенством болела 1 лисица,  4 кошки и 8 собак. Среди крупного рогатого скота зафиксирован 1 случай заболевания бешенством.   

Падение уровня этого заболевание – серьезное, количество снизилось в разы. В прошлом году случаев заболевания бешенством среди животных, как домашних, так и в дикой природе было зафиксировано 160.

 Такого снижения заболеваний произошло, во-первых, благодаря профилактической вакцинации домашних животных: ветеринары сделали прививки против бешенства 294 тысячам животных, во-вторых, в дикой природе было разложено около 600 тысяч доз вакцины.  

3 198
#бешенство
1

Комментарии (3)

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Пёс Балто

57 секунд назад
А среди людей — увеличилось. Во 100 раз!
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#4#

10 минут назад
Так их всех истребили.Собак и кошек отравили, лис перестреляли.Зато грызуны разводятся.Мышей и крыс валом.Крысы,мыши и белки переносчики не менее страшных заболеваний.
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Угу

25 минут назад
А среди людей увеличилось!
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