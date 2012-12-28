Ночная атака БПЛА: ранены два человека, повреждены четыре частных дома и строящаяся многоэтажка
Происшествия
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сегодня, 14:57
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Раненые при падении БПЛА находятся в удовлетворительном состоянии
Они госпитализированы в Задонскую ЦРБ.
«Посетил обоих пострадавших в ЦРБ. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние мужчин оценивается как удовлетворительное», — рассказал Алексей Щедров в соцсетях.
Жители Задонска 50 и 28 лет получили ранения сегодня ночью в результате падения БПЛА. Обломками беспилотника в Задонске повреждены четыре частных дома, автомобиль и линия электропередачи. Ещё один БПЛА упал в Липецке — на строящийся многоквартирный дом.
«Ущерб, причинённый домовладениям и имуществу жителей, оценивает специальная комиссия. После обследования определим необходимый объём помощи пострадавшим», — добавил Алексей Щедров.
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