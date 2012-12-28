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сегодня, 14:57
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Раненые при падении БПЛА находятся в удовлетворительном состоянии

Они госпитализированы в Задонскую ЦРБ.

Раненые во время ночной атаки мужчины находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом рассказал глава Задонского округа Алексей Щедров, который навестил пострадавших в местной ЦРБ.

«Посетил обоих пострадавших в ЦРБ. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Состояние мужчин оценивается как удовлетворительное», — рассказал Алексей Щедров в соцсетях.

Жители Задонска 50 и 28 лет получили ранения сегодня ночью в результате падения БПЛА. Обломками беспилотника в Задонске повреждены четыре частных дома, автомобиль и линия электропередачи. Ещё один БПЛА упал в Липецке — на строящийся многоквартирный дом.

«Ущерб, причинённый домовладениям и имуществу жителей, оценивает специальная комиссия. После обследования определим необходимый объём помощи пострадавшим», — добавил Алексей Щедров.
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сегодня, 15:23
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