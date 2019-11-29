Происшествия

сегодня, 08:27

Липецкий преступник пытался украсть спиртное в магазине

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#кража
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Липецкий преступник пытался украсть спиртное в магазине

Мужчина находится в федеральном розыске.

В городе Александрове Владимирской области сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали липчанина находящегося в федеральном розыске

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Владимирской области, мужчину задержали вечером 27 ноября в сетевом магазине, где он пытался украсть спиртное. Документов у него не оказалось и росгвардейцы передали задержанного полицейским. Они выяснили личность мужчины, оказалось, что это 42-летний житель Липецкой области, находящийся в федеральном розыске.  


1 545
#кража
2

Комментарии (1)

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провидец

22 минуты назад
ну а что молчите про кражу с магазина днс ээй всезнайки
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