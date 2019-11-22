В мире
52 минуты назад
Tesla разработала бронебойный пикап
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Новинка должна иметь высокую мощность.
Tesla выпустит научно-фантастический пикап Cybertruck, сообщает «Газета». По словам основателя предприятия Илона Маска, пикап Cybertruck не похож ни на один другой. При этом он отметил, что его можно сравнить с популярной бензиновой моделью Ford F-150. Стоимость новинки будет стартовать от $40 000. Топовые версии машины обойдутся примерно в $ 70 000.
Пикап в стиле машин будущего из вселенной фильма «Бегущий по лезвию» может разгоняться до сотни за 2,9 секунды и проезжать без подзарядки более 800 километров, уточняет РБК. Tesla уже начала примем предварительных заявок на автомобиль. Ожидается, что клиенты получат первые пикапы в начале 2021 года. Старшие версии модели стоит ожидать уже в 2022 году.
В большой пикап могут поместиться до шести человек, а в багажное отделение без проблем может поместиться квадроцикл. Еще один багажник у пикапа расположен спереди. Кузов автомобиля выполнен из сверхвыскопрочной стали. По словам Илона Маска этому материалу не страшны удары кувалдой и выстрели из огнестрельного оружия. Подобная сталь используется для создания космических ракет SpaceX.
Пикап в стиле машин будущего из вселенной фильма «Бегущий по лезвию» может разгоняться до сотни за 2,9 секунды и проезжать без подзарядки более 800 километров, уточняет РБК. Tesla уже начала примем предварительных заявок на автомобиль. Ожидается, что клиенты получат первые пикапы в начале 2021 года. Старшие версии модели стоит ожидать уже в 2022 году.
В большой пикап могут поместиться до шести человек, а в багажное отделение без проблем может поместиться квадроцикл. Еще один багажник у пикапа расположен спереди. Кузов автомобиля выполнен из сверхвыскопрочной стали. По словам Илона Маска этому материалу не страшны удары кувалдой и выстрели из огнестрельного оружия. Подобная сталь используется для создания космических ракет SpaceX.
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