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52 минуты назад

Tesla разработала бронебойный пикап

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#пикап #Илон Маск #Tesla
Tesla разработала бронебойный пикап

Новинка должна иметь высокую мощность.

Tesla выпустит научно-фантастический пикап Cybertruck, сообщает «Газета». По словам основателя предприятия Илона Маска, пикап Cybertruck не похож ни на один другой. При этом он отметил, что его можно сравнить с популярной бензиновой моделью Ford F-150. Стоимость новинки будет стартовать от $40 000. Топовые версии машины обойдутся примерно в $ 70 000.

Пикап в стиле машин будущего из вселенной фильма «Бегущий по лезвию» может разгоняться до сотни за 2,9 секунды и проезжать без подзарядки более 800 километров, уточняет РБК. Tesla уже начала примем предварительных заявок на автомобиль. Ожидается, что клиенты получат первые пикапы в начале 2021 года. Старшие версии модели стоит ожидать уже в 2022 году.

В большой пикап могут поместиться до шести человек, а в багажное отделение без проблем может поместиться квадроцикл. Еще один багажник у пикапа расположен спереди. Кузов автомобиля выполнен из сверхвыскопрочной стали. По словам Илона Маска этому материалу не страшны удары кувалдой и выстрели из огнестрельного оружия. Подобная сталь используется для создания космических ракет SpaceX.
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#пикап #Илон Маск #Tesla

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