44 минуты назад
Предпенсионеры перевыполнили планы по переобучению
С января по 1 ноября текущего года службы занятости отправили на обучение новым профессиям и повышение квалификации 88,6 тыс. граждан предпенсионного возраста.
Федеральным проектом «Старшее поколение» предполагалось, что учиться будут лишь 75 тыс. предпенсионеров в год, однако чиновникам, вероятно, придется увеличивать финансирование этих мероприятий, полагают эксперты.
52,1 тыс. человек завершили обучение, а 91,6% предпенсионеров, закончивших курсы, сохранили работу или нашли новую.
Обратиться в службу занятости, чтобы бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию, могут те, кому осталось меньше пяти лет до права выйти на пенсию по старости. В большинстве случаев это мужчины старше 58 лет и женщины от 53 лет.
Высокий спрос на повышение квалификации можно только приветствовать, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.