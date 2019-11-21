В России

44 минуты назад

Предпенсионеры перевыполнили планы по переобучению

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С января по 1 ноября текущего года службы занятости отправили на обучение новым профессиям и повышение квалификации 88,6 тыс. граждан предпенсионного возраста.  

Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минтруда. По данным ведомства, 66,1 тыс. предпенсионеров направили на курсы работодатели, еще 22,5 тыс. обратились в центры занятости за услугой самостоятельно.  

Федеральным проектом «Старшее поколение» предполагалось, что учиться будут лишь 75 тыс. предпенсионеров в год, однако чиновникам, вероятно, придется увеличивать финансирование этих мероприятий, полагают эксперты.  

52,1 тыс. человек завершили обучение, а 91,6% предпенсионеров, закончивших курсы, сохранили работу или нашли новую.  

Обратиться в службу занятости, чтобы бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию, могут те, кому осталось меньше пяти лет до права выйти на пенсию по старости. В большинстве случаев это мужчины старше 58 лет и женщины от 53 лет.  

Высокий спрос на повышение квалификации можно только приветствовать, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. 
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