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сегодня, 13:00

«Застывшее время»: заброшенное старинное здание в центре Липецка

6 708
#Застывшее время
«Застывшее время»: заброшенное старинное здание в центре Липецка

Что находится в построенном немцами здании.

В Военном городке рядом с печально знаменитой Рембазой находится старинное здание. Совсем недавно в нем располагалась лаборатория, затем ее закрыли и здание пустует уже два года. В этом выпуске мы расскажем о заброшенном историческом памятнике.


6 708
#Застывшее время

Комментарии (6)

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Сталин-психиатр.

10 минут назад
Не зря немцев хлебом-солью встречали...
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Полуголовый Крыс

15 минут назад
Там КГБэшники пытали людей и съедали их живьем.
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малямба

27 минут назад
Почему к-во букв ограничили?
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Там лаз в подземелье ещё в годы СССР был заму

28 минут назад
малямьа
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житель

33 минуты назад
А говорят,что в Липецке нет места,чтоб новые микрорайоны строить.
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Лиза 12 лет

сегодня, 13:20
Спасибо, что показали как туда залезть
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