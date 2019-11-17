«Застывшее время»: заброшенное старинное здание в центре Липецка

Что находится в построенном немцами здании.

В Военном городке рядом с печально знаменитой Рембазой находится старинное здание. Совсем недавно в нем располагалась лаборатория, затем ее закрыли и здание пустует уже два года. В этом выпуске мы расскажем о заброшенном историческом памятнике.



