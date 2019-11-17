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«Застывшее время»: заброшенное старинное здание в центре Липецка
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Что находится в построенном немцами здании.
В Военном городке рядом с печально знаменитой Рембазой находится старинное здание. Совсем недавно в нем располагалась лаборатория, затем ее закрыли и здание пустует уже два года. В этом выпуске мы расскажем о заброшенном историческом памятнике.
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27.10.2019 11:15Общество
Сталин-психиатр.
Полуголовый Крыс
малямба
Там лаз в подземелье ещё в годы СССР был заму
житель
Лиза 12 лет