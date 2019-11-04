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«Застывшее время» брошенные фотографии в вымирающей деревне Лысовка

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#Застывшее время
«Застывшее время» брошенные фотографии в вымирающей деревне Лысовка
Поселок Лысовка в Краснинском районе находится на стадии исчезновения. Когда -то это было красивое село с большим прудом и двумя улицами по бокам от него. Еще 20 лет назад здесь жили больше 50 человек а сейчас осталось не больше 5 жителей. 

В брошенных домах мы нашли старые письма, советскую технику, и архивные семейные фотографии, теперь они ни кому не нужны и скоро исчезнут навсегда. 

Координаты: 52°50'4"N 38°41'27"E.
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#Застывшее время

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