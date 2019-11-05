Липчанку обесточили из-за долга за электричество, а потом оштрафовали за самовольное подключение

В судебном участке №6 Октябрьского судебного района г. Липецка нарушительнице назначили штраф в 10 тысяч рублей

Самовольное потребление электроэнергии после ее отключения за задолженность по оплате стоит дорого. Жительница дома 10 по улице Петра Смородина в Липецке убедилась в этом лично. Липчанка несколько месяцев не платила за электричество, в июне ее квартиру обесточили специалисты Липецкой энергосбытовой компании. Платить по счетам должница не стала, она нашла альтернативный способ решить проблему. Сразу после ухода бригады по ограничению женщина открыла электрощит в подъезде, сорвала пломбу с надписью «отключено за задолженность» и вернула рубильник на место.

Через месяц в доме провели повторную проверку, в отношении должницы составили акт о самовольном подключении квартиры к электросетям. В суде подтвердилось наличие неоплаченных счетов, а также установлен факт пользования электричеством после ограничения. В итоге женщину признали виновной и оштрафовали, штраф нужно перечислить в течение 60 дней. При этом ни ограничение, ни назначенный штраф не освободили липчанку от обязанности рассчитаться с долгами за свет.







«Это не единичный случай, 22 октября точно такое же наказание суд назначил еще одной липчанке, проживающей на улице Сиреневый проезд, дом 3. Ее признали виновной по статье 7.19 «Самовольное подключение и использование электрической энергии» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей, а при повторном нарушении - от 15 до 30 тысяч. Поэтому мы рекомендуем оплачивать счета каждый месяц, а если клиент все-таки накопил долг и был обесточен, то гораздо дешевле будет рассчитаться с неплатежами, чем сорвать пломбу. Иначе неизбежен штраф и отключение путем демонтирования электрооборудования», - сообщил Андрей Коновалов, заместитель генерального директора по правовым вопросам ЛЭСК.

Рейды по ограничению должников в Липецкой области проводятся каждый день. Заявки на ограничение формируются автоматически, как только размер неплатежа превышает сумму двух месячных размеров платы, рассчитанных исходя из установленного в регионе норматива. На этот раз только в Липецке за день из-за неплатежей обесточили два десятка квартир на Опытной станции и в Сырском руднике. На улице Ударников хозяева квартиры задолжали 3 тысячи рублей по счетам за свет. За 30 дней их уведомили об отключении, но к дате ограничения семья должников по счетам так и не заплатила.

«Смысл отключать за 3 тысячи? Если вы отключите, я буду ругаться. Сказал же, завтра оплачу», - возмутилась должница и хлопнула дверью.

Квартиру обесточили, владелице вручили акт о введении ограничения. А вот должнице с улицы Детская отключения удалось избежать. Как только специалисты Липецкой энергосбытовой компании постучали в дверь, она тут же в их присутствии внесла на счет 7 тысяч рублей с помощью мобильного приложения Личного кабинет клиента https://lkk.lesk.ru , установленного на ее телефоне. «А еще она сэкономила 3 тысячи рублей. Если бы ее сейчас обесточили, то помимо основного долга и пени за просрочку платежей по ставке до 20% годовых, ей пришлось бы заплатить за услугу по ограничению и возобновлению электроснабжения», - пояснила Надежда Боровкова, руководитель направления по техническим вопросам и развитию дополнительных услуг ЛЭСК.







Всего с начала года специалисты Липецкой энергосбытовой компании обесточили больше 5 тысяч должников. После этого почти все они рассчитались с долгами на общую сумму в 14 млн рублей. Еще 30 тысяч жителей Липецкой области полностью погасили неплатежи на сумму 94 млн рублей сразу после получения уведомления.

Как показывает практика, чаще других должниками становятся липчане, которые привыкли оплачивать квитанции один раз в несколько месяцев, а также те, кто временно не проживает в квартире. Они не передают показания счетчика, поэтому счета им выставляют по нормативу. Когда жильцы узнают об этом, бывает уже поздно, у них накапливается солидный долг.

Справочно:

К должникам по оплате электроэнергии применяются санкции:

- начисление пени за каждый день просрочки платежа по ставке до 20% годовых;

- введение ограничения;

- дополнительные издержки в виде 3 тысяч рублей за услугу по введению ограничения и возобновлению электроснабжения;

- штраф от 10 до 15 тысяч рублей за самовольное подключение при ограничении и от 15 до 30 тысяч рублей за повторное правонарушение;

- взыскание через суд с оплатой госпошлины и услуг юристов;

- арест имущества и банковских счетов.

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