Группа НЛМК приступила к промышленным поставкам высокопрочной стали для машиностроения

НЛМК приступил к промышленным поставкам на российский рынок высокопрочного горячекатаного листа марок S500MC и S550MC (предел текучести 500 и 550 МПа).

Такой прокат используется для производства кузовов самосвалов, ломовозов, шасси грузовых автомобилей, кранов-манипуляторов и другой спецтехники. Конструкции из высокопрочной стали позволяют увеличить несущую способность изделий на 20%, снизить вес техники и сократить расход топлива на тонну груза.



Сталь марок S500MC и S550MC используют в конструкциях и деталях оборудования, которое работает в условиях повышенных нагрузок. Ее прочность на 40% выше горячего проката общего назначения. Прочностные свойства металл приобретает после специальной термомеханической обработки на стане горячей прокатки НЛМК.



Листы высокопрочной стали выпускаются толщиной от 4 мм до 8 мм, шириной до 1 500 мм и длиной до 12 метров. Клиенты имеют возможность заказать прокат малыми партиями – до 20 тонн – с доставкой автомобильным транспортом. В пакет заказа может быть также включен высокопрочный толстый лист линейки марок Quard, который компания поставляет в Россию с завода NLMK Clabecq в Бельгии.



НЛМК реализует программу развития горячекатаного проката высокого класса прочности и, в частности, до конца года планируются опытные поставки S600MC.



