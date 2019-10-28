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Угон двух машин раскрыли липецкие полицейские

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#угон
Угон двух машин раскрыли липецкие полицейские
26 октября в отдел полиции обратился 41-летний водитель такси с заявлением о том, что 25 октября от дома по ул. Салтыкова Щедрина села Боринское неизвестный совершил угон его автомобиль "Лада-Гранта". Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий ранее судимый 49-летний местный житель. Расследование проводит ОМВД России по Липецкому району.

25 октября в отдел полиции обратился 20-летний гражданин с заявлением о том, что 25 октября в Лебедяни с парковки по ул.Л.Толстого неизвестный совершил угон его автомобиля "ВАЗ-21093". Автомобиль обнаружен в исправном состоянии у автомойки по ул.Привокзальной Лебедяни. По «горячим следам» инспекторами ОГИБДД по подозрению в совершении преступления задержан 24-летний житель Лебедянского района. Расследование проводит МОМВД России "Лебедянский".


1 744
#угон

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Иван

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