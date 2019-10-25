Студенческий лагерь «Альтаир» снесут

На его месте будет площадка для 150 палаток.

Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского провел тендер на разработку проектной документации для реконструкции студенческого лагеря «Альтаир». Знаменитое место отдыха будущих педагогов находится на берегу Матырского водохранилища в Грязинском лесничестве. «Альтаир» был создан в конце 1970 годов и долго являлся излюбленным места отдыха студентов. Постепенно лагерь площадью в 4 га пришел в упадок. Руководство ЛГПУ решило вдохнуть в «Альтаир» новую жизнь.



- В 2017 году была проведена экспертиза состояния строений в «Альтаире». К сожалению, 90% - под снос. Ремонтировать их нет смысла, в них опасно находиться. Этого стоило ожидать, так как в последние годы лагерь, построенный еще при СССР, был законсервирован. Кроме того, при выяснении всех моментов по «Альтаиру», нам пришлось урегулировать вовремя не решенные вопросы с правами на землю. Сейчас участок полностью за нами, и мы можем вкладывать в него средства, - рассказал GOROD48 проректор по административно-хозяйственной работе ЛГПУ Денис Бувайлик. - «Альтаир» ждет возрождение.



Сейчас «Альтаир» видят как палаточный лагерь. На территории лагеря снесут практически все здания, кроме столовой и бани. Их, вероятнее всего, реконструируют и модернизируют. Пока палаточный лагерь на 150 палаток планируют как место круглогодичного отдыха. Но в холодное время года «Альтаир» хотят использовать для визитов на один день. Впрочем, в ЛГПУ готовы рассмотреть российскую практику использования палаточных лагерей в холода и увеличить продолжительность пребывания.



- Но пока это только наши планы. Будущее «Альтаира» обретет точные черты после работы экспертов. Им предстоит разработать генплан участка, оценить его геодезические характеристики, прокладку инженерных сетей. План реконструкции мы намерены увидеть еще до конца года. В 2020 году планируем разработать подробный проект использования территории. Именно в нем уже будет дана ясность, насколько выполнимы наши ожидания, - уточнил проректор ЛГПУ.



И в 2020 году руководство ЛГПУ ждет смету на реализацию идеи о возрождении «Альтаира». В 2017 году эксперты-строители уже прикидывали во сколько обойдется реконструкция лагеря: вышло около 55 млн рублей. В формате палатного лагеря обновление «Альтаира» выйдет дешевле — примерно в 30 млн рублей. Точную цифру назовут только после экспертизы сметы. Не исключено, что обновление «Альтаира» выйдет дешевле.



- Конечно, вопрос о том, когда «Альтаир» снова начнет принимать студентов, упирается в финансы, - не скрывает Денис Бувайлик. - Если финансирование будет идти только из бюджета вуза, то за раз нам такой проект не потянуть. Тогда реконструкция может затянуться на 2-3 года. Если федеральный центр поможет, то «Альтаир» удастся возродить намного быстрее.