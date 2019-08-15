В секцию большого тенниса в Липецке можно попасть лишь... по решению суда!

Родители юных спортсменов возмущены низким качеством обучения в ДЮСШ «Лидер».

Сегодня на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого городского Совета депутаты рассмотрели необычный вопрос: коллективную жалобу родителей учеников ДЮСШ «Лидер» на качество обучения детей в секции большого тенниса.



Из жалобы следует, что в ДЮСШ «Лидер» воспитанникам секции большого тенниса годами оказывалась «некачественная муниципальная услуга». Тем, кто просто научился держать в руках ракетку, конечно, больше ничего и не требовалось. Но родителям четырех воспитанников, которые, очевидно, не раз мысленно примеряли на своих детей лавры единственного российского олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова и условно российской Марии Шараповой (в ее активе - серебряная Олимпийская медаль), этого показалось недостаточно.



В своем письме родители приводят удивительные факты. Например, дочь одного из заявителей, потянувшись за старшим братом, тоже захотела записаться в ДЮСШ, но ее не взяли просто потому, что не захотели. И в секцию ее зачислили лишь после соответствующего решения Октябрьского райсуда Липецка. В другом случае лишь решением Левобережного райсуда Липецка администрация «Лидера» разделила на две возрастные группы всех воспитанников секции, до этого полгода занимавшихся вместе на одном корте! Решение заниматься скопом в ДЮСШ приняли из-за увольнения двух тренеров. Вообще, к тренерам у обратившихся за помощью к депутатам горсовета - большие претензии, ведь профессионалов в спортшколе нет. Тренируют теннисистов пловчихи и даже детсадовский учитель физкультуры! Из-за такого горе-процесса дочь одного из подписантов обращения на тренировке повредила колено, и у обратившихся к депутатам «есть все основания полагать, что причинение травмы ребенку носило преднамеренный характер». В жалобе обращается внимание на то, что получить спортивный разряд в Липецке практически невозможно, так как в последние пять лет в городе не проведено ни одного соревнования с необходимым для присвоения разрядов числом участников.



В итоге в июне этого года две подающие надежды девушки были выпущены из ДЮСШ, так как не смогли выполнить норматив кандидата в мастера спорта, необходимый для перехода в группу совершенствования спортивного мастерства. А юноша, выполнивший требования федеральных стандартов (он - неоднократный призер первенств Воронежской области и Ставропольского края в одиночном и парном разрядах), который подлежал зачислению в эту группу, не смог в нее попасть просто потому, что ее в «Лидере» просто нет! Оказывается, по федеральному стандарту в такой группе должно быть от двух до четырех человек, а по факту в Липецке есть лишь один парень-одиннадцатиклассник, завоевавший вопреки косности спортивных функционеров норматив кандидата в мастера спорта. И ему одному такая группа не положена.



«Возмущает позиция учреждения, когда детей обучают без учета федеральных стандартов, а отчисляют, основываясь на этих стандартах», - коллективная жалоба заканчивается этими словами.



Родители насильственно выпущенных из ДЮСШ теннисистов помимо горсовета обратились с жалобами на некачественный тренировочный процесс к Владимиру Путину, врио губернатора Игорю Артамонову, главе Липецка Евгении Уваркиной. Сегодня ответ перед депутатами держали руководители департамента физической культуры и спорта мэрии.



Они признали, что многое в жалобе - правда. В «Лидере» нет квалифицированных тренеров, отсутствуют крытые корты для занятий в холодное время года (зимой теннисисты тренируются в СК «Звездный» и в СУ «Пламя»), первенства Липецка, действительно, собирают единичных спортсменов, а без большого числа участников соревнования превращаются в первенства водокачки. Но при всем при этом чиновники не согласились с тем, что воспитанникам секции оказывалась некачественная муниципальная услуга!



В итоге руководство курирующего департамента приняло самое мудрое (без иронии) решение: из-за отсутствия соответствующей федеральным нормативам базы и профессиональных тренеров отделение большого тенниса в «Лидере» в его прежнем виде закрыть. Школьников с сентября будут обучать в спортивно-оздоровительных группах: научат азам большого тенниса и пониманию правил игры. А стать новыми кафельниковыми и шараповыми липецким ребятишкам можно лишь в одном случае: если их родители богаты и могут позволить себе переезд в города, где для занятий большим теннисом есть и база, и специалисты.



Фото skunost.com.



