16 октября спасатели зафиксировали нетипичную картину вызовов «скорой»

Возможно, это связано с резким изменением погоды.

16 октября сводка обращений липчан за медицинской помощью по городской линии «112» оказалась нетипичной. По данным управления по делам ГО и ЧС Липецка, из 75 вызовов «скорой», что в целом не превышает среднесуточный показатель, девять - были для людях, потерявших сознание на улицах, в торговых центрах, на рабочем месте. В обычной практике таких случаев не больше одного-двух.



«Не исключено, что на состоянии горожан таким образом отражаются резкие перемены погоды. Вчера столбик термометра опустился сразу на 7 – 10 градусов по сравнению с предыдущим практически летним днём. По поводу сердечных приступов «скорая» с подачи операторов «112» выезжала 10 раз», - сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Липецка.





