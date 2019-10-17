Происшествия

23 минуты назад

16 октября спасатели зафиксировали нетипичную картину вызовов «скорой»

4 592
#погода
16 октября спасатели зафиксировали нетипичную картину вызовов «скорой»

Возможно, это связано с резким изменением погоды.

16 октября сводка обращений липчан за медицинской помощью по городской линии «112» оказалась нетипичной. По данным управления по делам ГО и ЧС Липецка, из 75 вызовов «скорой», что в целом не превышает среднесуточный показатель, девять - были для людях, потерявших сознание на улицах, в торговых центрах, на рабочем месте. В обычной практике таких случаев не больше одного-двух.

«Не исключено, что на состоянии горожан таким образом отражаются резкие перемены погоды. Вчера столбик термометра опустился сразу на 7 – 10 градусов по сравнению с предыдущим практически летним днём. По поводу сердечных приступов «скорая» с подачи операторов «112» выезжала 10 раз», - сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Липецка.


4 592
#погода

Комментарии (4)

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Госиь

1 минуту назад
Всё из-за того, что некоторым даже пожрать купить не на что, нищета задалбала всех, вот поэтому люди и падают в обморок от голодовки.
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Категоричный

8 минут назад
Люди болеют , животные болеют , деревья болеют ! Что , это , конец ?
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для людЯХ

9 минут назад
Г 48
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Рич

11 минут назад
Это все экология!Люди задыхаются!!!!
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