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В курином фарше не нашли курицу

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#фарш #курица #проверка
В курином фарше не нашли курицу

Экспертиза завершилась сюрпризом и сожжением продукции.

Управлением Россельхознадзора по Магаданской области был снят с продажи и уничтожен куриный фарш «Домашний», произведенный ООО «МПК Обнинский». По результатам лабораторных исследований установлено, что в сырьевом составе отобранного образца куриного фарша «Домашний» генетический материал (ДНК) курицы не обнаружен, хотя заявлен калужским мясоперерабатывающим комбинатом в декларации о соответствии, уточняют «Новости Калуги».

Производителю куриного фарша Россельхознадзором было выдано предписание о немедленном прекращении действия декларации и приостановлении выпуска фарша. Однако оно не было выполнено. Тогда Россельхознадзор инициировал возбуждение дела в отношении ООО «МПК Обнинский» по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ (Невыполнение изготовителем в установленный срок предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции»).

Материалы дела были направлены в Арбитражный суд Калужской области. В сентябре он признал обнинский мясоперерабатывающий комбинат виновным и оштрафовал на 150 тысяч рублей, уточняет «ТВ Калуга».
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#фарш #курица #проверка

Комментарии (1)

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СанСаныч

58 минут назад
кур не было. а что было - человечинка?
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