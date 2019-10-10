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В курином фарше не нашли курицу
Экспертиза завершилась сюрпризом и сожжением продукции.
Управлением Россельхознадзора по Магаданской области был снят с продажи и уничтожен куриный фарш «Домашний», произведенный ООО «МПК Обнинский». По результатам лабораторных исследований установлено, что в сырьевом составе отобранного образца куриного фарша «Домашний» генетический материал (ДНК) курицы не обнаружен, хотя заявлен калужским мясоперерабатывающим комбинатом в декларации о соответствии, уточняют «Новости Калуги».
Производителю куриного фарша Россельхознадзором было выдано предписание о немедленном прекращении действия декларации и приостановлении выпуска фарша. Однако оно не было выполнено. Тогда Россельхознадзор инициировал возбуждение дела в отношении ООО «МПК Обнинский» по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ (Невыполнение изготовителем в установленный срок предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции»).
Материалы дела были направлены в Арбитражный суд Калужской области. В сентябре он признал обнинский мясоперерабатывающий комбинат виновным и оштрафовал на 150 тысяч рублей, уточняет «ТВ Калуга».
Производителю куриного фарша Россельхознадзором было выдано предписание о немедленном прекращении действия декларации и приостановлении выпуска фарша. Однако оно не было выполнено. Тогда Россельхознадзор инициировал возбуждение дела в отношении ООО «МПК Обнинский» по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ (Невыполнение изготовителем в установленный срок предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции»).
Материалы дела были направлены в Арбитражный суд Калужской области. В сентябре он признал обнинский мясоперерабатывающий комбинат виновным и оштрафовал на 150 тысяч рублей, уточняет «ТВ Калуга».
СанСаныч