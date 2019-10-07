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Ельчанин получил по голове… петухом!

12 864
#кража
2
Ельчанин получил по голове… петухом!

Птица погибла, а преступник получил срок.

Иисус в 33 года взошел на Голгофу, приняв смерть во имя искупления человечества от греха. Житель Ельца Алексей Тарасов в свои 33 также предстал перед фарисеями в мундирах и мантиях за кражу петуха «красно-черного окраса весом 2 кг стоимостью 1200 рублей».

Безработный Алексей Тарасов начал 24 июля по принципу «с утра выпил - весь день свободен». Употребив до обеда поллитра водки, стал искать, что плохо лежит, чтобы, продав искомое, выручить денег еще на бутылку спиртного. Поиски привели выпивоху на улицу Школьную. Там ему глаза попался загон с курами, рядом с которым гордо вышагивал петух. На удивление ловким движением руки мужчина схватил его и прижал к телу. Далее, как написано в материалах уголовного дела, «удерживая петуха в руках, реализуя свой преступный умысел на его хищение, попытался скрыться с ним с места преступления, не осознавая, что за его преступными действиями наблюдает Бейлеров А.Г. оглы».

- Отпусти петуха! Это петух бабы Ани! - закричал случайный свидетель.

«В ответ Бейлерову он ответил нецензурно и продолжил идти по тропинке, так как не собирался отпускать петуха».

Бейлеров догнал вора и еще раз потребовал отпустить птицу. В ответ Тарасов выпустил из левой руки ноги петуха, а правой, которой он держал его за шею, с размаху ударил азербайджанца птицей по голове. Оглушенный ударом, Бейлеров перестал преследовать вора (позже судмедэксперт обнаружил на его голове несколько длинных царапин от когтей птицы). Алексей же, пробежав стометровку, понял, что петух, которым он переехал очевидца кражи, мертв. Поняв, что он сломал ему шею, Тарасов «подумал, что мертвый петух никому не нужен», выкинул его в кусты и пошел домой.

В тот же день преступника задержали. Он сознался в содеянном, деятельно раскаялся и получил по приговору суда шесть месяцев лишения свободы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, учитывая, что на иждивении подсудимого находится больная мать, наказание судья решила сделать условным.
12 864
#кража
2

Комментарии (12)

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гость

5 минут назад
СТУДГОРОДОК, 26, убейся дебил!
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Сергей 13

9 минут назад
Шоб судья всю жизнь находилась "на иждивении" такого подсудимого.Петуха ей принесёт,чтобы не оголодала.
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СТУДГОРОДОК, 26

14 минут назад
Старый пивень Толик любил, сидя на балконе, кидать оттеля обглоданные кости под ноги прохожим. Борзой Толик метал засохший хлеб голубям через головы прохожих. А если покопать мизерный участок возле последнего подъезда, он весь в костях и окурках! Раньше там росли цветочки, но Толик все забросал ножками Буша. Алка, дочь глупая ейного, весь подъезд улепила жвачками, возвращаясь после отсосов! Длиння курва любила розовой жвачкой лепить на глазок двери ненавистного соседушки. А толстожопая Маринка велела домочадцам плевать на дверь соседа. Соседу все поуху- на их блевотину любуются другие соседи
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Пол страны сидит, пол страны стережет

16 минут назад
может быть и тебя уже ждет статья, а кого-то ждет жизнь свободная
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Фокс

32 минуты назад
Елецкий Паниковский
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жуть-жуткая!

36 минут назад
Одним словом - ИРОД....
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Отпетушитель

37 минут назад
Отпетушить подсудимого за петуха надо
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гость555

38 минут назад
Статья класс!Удивили!
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1

43 минуты назад
Статья смешная,.а ситуация страшная.
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Гыгы

50 минут назад
Такое не напишут в газетах! В ЛГушке пишут только о других петухах!
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