В Липецкой области растет поголовье свиней

75,5 миллиардов рублей составил объем производства продукции сельского хозяйства в Липецкой области в январе-августе — на 8,4% больше, чем год назад.



Скота и птицы на убой сельхозпроизводители произвели 239,5 тысяч тонн, на 2% больше прошлогоднего, молока — 191,7 тысяч тонн (+2%), яиц — 490,5 миллионов штук (+1%).



Надои молока на одну корову составили 5392 килограмма, что на 6,2% больше прошлогоднего, яйценоскость кур-несушек – 181 штука, год назад – 178 штук.



Поголовье крупного рогатого скота на 1 сентября составило 114 тысяч голов, по сравнению с прошлым годом это на 2% меньше, на столько же снизилось поголовье коз и овец, которое составило 75,3 тысячи голов. Поголовье свиней, напротив, выросло на 0,7%, до 793,1 тысячи голов, сообщает Липецкстат.



