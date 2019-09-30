Общество

21 минуту назад

В Липецкой области растет поголовье свиней

2 224
В Липецкой области растет поголовье свиней

75,5 миллиардов рублей составил объем производства продукции сельского хозяйства в Липецкой области в январе-августе — на 8,4% больше, чем год назад. 

Скота и птицы на убой сельхозпроизводители произвели 239,5 тысяч тонн, на 2% больше прошлогоднего, молока — 191,7 тысяч тонн (+2%), яиц — 490,5 миллионов штук (+1%). 

Надои молока на одну корову составили 5392 килограмма, что на 6,2% больше прошлогоднего, яйценоскость кур-несушек – 181 штука, год назад – 178 штук. 

Поголовье крупного рогатого скота на 1 сентября составило 114 тысяч голов, по сравнению с прошлым годом это на 2% меньше, на столько же снизилось поголовье коз и овец, которое составило 75,3 тысячи голов. Поголовье свиней, напротив, выросло на 0,7%, до 793,1 тысячи голов, сообщает Липецкстат. 

2 224

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ваш

13 минут назад
Пря Сталине и Королёве такова не была
ответить

Правда

15 минут назад
Особенно после выборов.А говорят молоко в октябре на 10 процентов подорожает.С чего бы это.
ответить

Еще в рубрике

Назначен новый вице-губернатор Липецкой области
#назначение
34
Назначен новый вице-губернатор Липецкой области

сегодня, 16:45

Общество
«Если строители нарушили закон, их бы давно «хлопнули»
#Елец #разрушение #памятники культуры
3
«Если строители нарушили закон, их бы давно «хлопнули»

сегодня, 16:42

Общество
Липчанка отсудила 400% стоимости люксового внедорожника
#ржавчина
21
Липчанка отсудила 400% стоимости люксового внедорожника

сегодня, 16:38

Общество
Автобусы с садов будут ездить только до 18:00
#сад #автобус #транспорт
6
Автобусы с садов будут ездить только до 18:00

сегодня, 14:42

Общество
Золото сарматов покажут липчанам
#выставка
5
Золото сарматов покажут липчанам

сегодня, 14:35

Общество
В Липецке нашли брошенную «Мазду»
#автохлам
19
В Липецке нашли брошенную «Мазду»

сегодня, 14:03

Общество