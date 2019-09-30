21 минуту назад
В Липецкой области растет поголовье свиней
75,5 миллиардов рублей составил объем производства продукции сельского хозяйства в Липецкой области в январе-августе — на 8,4% больше, чем год назад.
Надои молока на одну корову составили 5392 килограмма, что на 6,2% больше прошлогоднего, яйценоскость кур-несушек – 181 штука, год назад – 178 штук.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 сентября составило 114 тысяч голов, по сравнению с прошлым годом это на 2% меньше, на столько же снизилось поголовье коз и овец, которое составило 75,3 тысячи голов. Поголовье свиней, напротив, выросло на 0,7%, до 793,1 тысячи голов, сообщает Липецкстат.
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Правда