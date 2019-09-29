«Застывшее время»: эхо войны и протезы в заброшенных домах

Деревня Гололобово Краснинского района расположена на живописных берегах реки Семенек. По словам местных жителей, раньше в ней были около 250 человек сейчас осталось не больше пяти. В деревне два берега реки соединяет старый деревянный мост, который жители чинят своими силами. В домах остались книги прошлого века, портреты, поздравления ветеранов и даже зубные протезы.



Координаты: 52°59'40"N 38°44'41"E



