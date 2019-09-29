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«Застывшее время»: эхо войны и протезы в заброшенных домах

3 488
#Застывшее время
«Застывшее время»: эхо войны и протезы в заброшенных домах
Деревня Гололобово Краснинского района расположена на живописных берегах реки Семенек. По словам местных жителей, раньше в ней были около 250 человек сейчас осталось не больше пяти. В деревне два берега реки соединяет старый деревянный мост, который жители чинят своими силами. В домах остались книги прошлого века, портреты, поздравления ветеранов и даже зубные протезы.

Координаты: 52°59'40"N 38°44'41"E

3 488
#Застывшее время

Комментарии (3)

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Путин

9 минут назад
Сдохни как можно скорее, тварь .
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Скоро вся Россия

9 минут назад
Будет как эта деревня!, Ещё немножко ботоксный порулит и капец .
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Результаты работы

54 минуты назад
путинского правительства по планам Аллена Даллеса.
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