Выходной маршрут

48 минут назад

«Застывшее время»: что хранится в брошенных домах вымирающей деревни

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#Застывшее время
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«Застывшее время»: что хранится в брошенных домах вымирающей деревни
Деревню Никольское Добровского района когда то населяли несколько сотен человек: здесь были своя школа, деревенский клуб, большой красивый пруд. В  "золотое время" Никольское насчитывало больше 150 дворов, сейчас же осталось меньше 30. Всего за какие то 50 лет деревня опустела на 80%. В заброшенных домах нам удалось сделать интересные находки. Такие как свидетельство об окончании 7 классов в 40х годах. Портреты жителей деревни. Карта "сокровищ" РСФСР, и т.д.
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#Застывшее время
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Комментарии (2)

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Народ очнись

15 минут назад
В кремле и у власти ,засели придатели
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Пенсионер

21 минуту назад
Гибнет Россия что поделать, при власти американских прихвостней !
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