«Застывшее время»: что хранится в брошенных домах вымирающей деревни

Деревню Никольское Добровского района когда то населяли несколько сотен человек: здесь были своя школа, деревенский клуб, большой красивый пруд. В "золотое время" Никольское насчитывало больше 150 дворов, сейчас же осталось меньше 30. Всего за какие то 50 лет деревня опустела на 80%. В заброшенных домах нам удалось сделать интересные находки. Такие как свидетельство об окончании 7 классов в 40х годах. Портреты жителей деревни. Карта "сокровищ" РСФСР, и т.д.

