Липецкий мини-футбольный клуб расстался с шансами в Кубке России

Одну из двух задач на сезон липчане уже провалили.

На предварительном этапе Кубка России в Нижнем Новгороде липецкий мини-футбольный клуб сегодня провел свой второй матч. И вновь остался без победы: встреча с «Алгой» из Уфы принесла нашим парням лишь ничью – 3:3.

Долгое время на табло светились нули, и лишь на 17-й минуте их «стер с экрана» капитан липчан Максим Истомин. Его дальнему удару помог рикошет, который дезориентировал вратаря и мяч юркнул в сетку. Однако еще до перерыва в воротах липчан побывали два мяча. Впрочем, и наша команда не осталась в долгу. Лидер атак Роман Адамов завершил усилия партнеров перед самым перерывом – 2:2.

На 39-й минуте Истомину удался сильный и точный удар в ближнюю «девятку» - 3:2. Липчане пытались довести встречу до победы, но за 3 минуты до финального свистка голкипер Ярослав Плево не справился с не самым сложным ударом капитана уфимской команды Виктора Сафарова – 3:3. Впрочем, сильно винить голкипера не стоит – по ходу матча он не раз спасал своих партнеров в сложных ситуациях.

С учетом вчерашнего поражения от «Луча-ГТС», в активе команды Сергея Малышева всего одно очко. Липчане расстались даже с теоретическими шансами на победу в группе и выход в следующий этап. А это значит, что получивший 20 миллионов рублей из областного бюджета клуб уже не выполнил одну из двух задач на сезон – добраться в Кубке до той стадии, с которой в борьбу вступают клубы суперлиги и привезти один из них в Липецк. Именно такую цель липчане декларировали перед началом сезона.

Завтрашний матч с нижегородским «Оргхимом» по сути станет товарищеским. Он не будет иметь никакого значения для нашей команды. А в случае сегодняшней вечерней победы «Оргхима» над «Лучом-ГТС» (что весьма вероятно) станет проходным и для хозяев паркета, ведь они тогда досрочно выйдут в следующий этап Кубка.