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Американский генерал призвал не гнаться за гиперзвуковым оружием России

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Американским военным не нужно впопыхах создавать гиперзвуковые ракеты, чтобы быть наравне с Россией и Китаем, заявил бывший генерал-лейтенант американской армии Томас Фоер.

Гонку гиперзвуковых ракет можно выиграть только в том случае, если действительно гиперзвуковая ракета заполняет необходимый пробел в потенциале объединенных сил», — сказал военный, его слова приводит The National Interest.

Тем не менее, говорит отставной генерал, США планируют выделить $1,2 млрд на разработку гиперзвукового оружия в течение следующих пяти лет.

Фоер утверждает, что не против гиперзвуковых ракет как таковых, однако он не слышал четко сформулированной концепции того, как США планирует использовать их или решать оперативные проблемы.

«Как правило, разумное объяснение того, почему мы должны в них инвестировать, вращается вокруг инвестиций Китая и России в гиперзвуковое оружие», — объясняет военный.

По его мнению, американцам не нужно гнаться за достижениями других стран, он призвал сосредоточиться на обороне, например, заняться развитием систем ПРО.

Ранее в сентябре США заявили о нежелании покупать гиперзвуковые ракеты у России. Подобное заявление было сделано в ответ на предложение президента России Владимира Путина по закупке у РФ сверхзвукового оружия, в том числе и гиперзвуковых ударных комплексов, сообщает iz.ru

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