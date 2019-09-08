Застывшее время»: Красное Первая, куда делись все ее жители

В Краснинском районе на краю оврага доживает свои дни некогда большая деревня - Красное Первая.

В деревне осталась жить всего одна бабушка. Автолавка в деревню не ходит. О женщине заботятся толькоее дети. Но деревню свою очень они любят и надеются, что жизнь в нее вернется.

В деревне полтора десятка домов, большинство брошенные и пустые. При этом, есть вода и свет. В деревне почти никто не остается зимовать. И лишь с приходом весны в поселение возвращается угасающая жизнь.



GPS 53°4'25"N 38°41'20"E



