Выходной маршрут

20 минут назад

Застывшее время»: Красное Первая, куда делись все ее жители

104
#Застывшее время
Застывшее время»: Красное Первая, куда делись все ее жители

В Краснинском районе на краю оврага доживает свои дни некогда большая деревня - Красное Первая. 

В деревне осталась жить всего одна бабушка. Автолавка в деревню не ходит. О женщине заботятся толькоее дети. Но деревню свою очень они любят и надеются, что жизнь в нее вернется. 
В деревне полтора десятка домов, большинство брошенные и пустые. При этом, есть вода и свет. В деревне почти никто не остается зимовать. И лишь с приходом весны в поселение возвращается угасающая жизнь.
 
GPS 53°4'25"N 38°41'20"E

104
#Застывшее время

Комментарии

комментарии проходят модерацию (почему?)
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Носарь из Задонского уезда, поющий дуб, пенициллин и русская печь
#маршрут выходного дня #Осенние прогулки #Задонск
5
Носарь из Задонского уезда, поющий дуб, пенициллин и русская печь

вчера, 13:22

Выходной маршрут
«Застывшее время»: заброшенный профилакторий «Прожекторные угли»
#Застывшее время
16
«Застывшее время»: заброшенный профилакторий «Прожекторные угли»

01.09.2019 15:00

Выходной маршрут
Прекрасная Мадонна, зловещий барон, сын генералиссимуса и «русский Фауст»
#краеведение #маршрут выходного дня #Осенние прогулки
27
Прекрасная Мадонна, зловещий барон, сын генералиссимуса и «русский Фауст»

01.09.2019 12:26

Общество
«Застывшее время»: вымершая деревня Мордовка
#Застывшее время
1
«Застывшее время»: вымершая деревня Мордовка

24.08.2019 12:23

Выходной маршрут
«Застывшее время»: разрушенная церковь
#Застывшее время
4
«Застывшее время»: разрушенная церковь

10.08.2019 09:26

Выходной маршрут
«Застывшее время»: деревня Добрый путь
#Застывшее время
22
«Застывшее время»: деревня Добрый путь

03.08.2019 09:16

Выходной маршрут