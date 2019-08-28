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сегодня, 16:18

На нескольких улицах Липецка завтра отключат воду

5 800
#водоснабжение
На нескольких улицах Липецка завтра отключат воду
Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», 29 августа в связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:  

с 10:00 до 20:00  - Осенний проезд, 1, 2, 3, 4, 5, 2а, 4а, 7, 6, 6а, 8, 10, 12, 14; ул. Инженерная, 5, 5а; ул. Фурманова, 30 а, вл. 53а, вл. 63/1, ст 23а, 53а, вл 51а, 53, 59в, 59а, ст 59б, 59б/2, 59б/3, 54, ст54, вл 51, 47, 59б, 44, 27, 23а, 45, 43, 41, 23/3, 37, 36, 36а, 34а, 32, вл 2а, 2б; частный сектор: ул. Земная; ул. Дорожная; ул. Фурманова; ул. Кленовая; ул. Зареченская; ул. Лесопарковое хоз-ва 

ул. Кротевича, 9а; 7; 5; 3; 1; ул. Шкатова, 23; 26; 25; вл. 30; ул. Гайдара, 25; 23; 21; 17; 19; 15; 13; 8; 9; 11; 7; 4; 5; 2; 3; 2а; 1а; 2б; 2б/2; 2б/1; ул. Амурская, 1; 2; 4; 5; 5а; ул. Адм. Ушакова, 2; 4; 6; 1; 3; 5; 8; ул. Адм. Нахимова, 14; 10; 8; 8а; 7; 5; 3; 1; 6; 4; 2б; 2; ул. Луначарского, 1; 2; 4; 1а; 3; 5; 6а; частный сектор: ул. Кротевича; ул. Щорса; ул. Чайковского; ул. Гранитная; ул. 2-я Гранитная; ул. Железнодорожная; котельная «108 Квартал»; 

ул. Комсомольская, 22; ул. Школьная, 24;  частный сектор: ул. Киевская; ул. 1-ая Крымская; пер. Крымский; ул. Верхняя; ул. Пригородная; ул. Кирова; ул. 2-ая Крымская; ул. Чкалова; пер. Кочубея; ул. Котовского; ул. Шмидта; ул. Комсомольская; ул. Школьная 24; кот. Школа №16.  

 
5 800
#водоснабжение

Комментарии (5)

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ГЫ.ГЫ

23 минуты назад
А зачем Вам горячая вода Шанхайцы.
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а/я 0565

27 минут назад
Воду отключили ещё 5 лет тому назад, и до сих пор не включили! Когда включите?!
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:

43 минуты назад
Где гады горячая вода? Отключают вовремя, а включают, когда вздумают. Весь город раскопан, сидят рабочие у ям грустно курят.
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Дрыщ

45 минут назад
У меня, увы, не отключат! Отключили уже 5 лет тому назад, за неуплату долгов.
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Зять

56 минут назад
На Индустриальной ещё не дали,а обещали 27.08.Козлы.
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