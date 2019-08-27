16 минут назад
Северный ветер принесет похолодание
В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти — погода будет прохладной, без осадков.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/сек., временами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от 8 до 13 градусов тепла, днем воздух прогреется от 16 до 21 градуса тепла.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 9 до 11 градусов тепла, днем она составит от 18 до 20 градусов тепла.
День 28 августа стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +33 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1983 году – 3 градуса тепла.
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