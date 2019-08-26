Самые высокие зарплаты — у финансистов, металлургов и научных сотрудников

33 754 рубля составила средняя номинальная зарплата в Липецкой области в первом полугодии. Реальная заработная плата (рассчитывается с учетом индекса потребительских цен) при том выросла по сравнению с прошлогодним на 3,7%.

Наиболее высокая заработная плата сложилась у металлургов; работников табачных производств; работников профессиональной, научной и технической деятельности; финансистов и страховщиков; химиков; газовиков; производителей электрооборудования; лекарственных средств и медицинских материалов; в производстве, передаче и распределении электроэнергии; полиграфистов; в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении; в добыче полезных ископаемых; производстве резиновых и пластмассовых изделий. Разрыв между их заработной платой и средней в целом по области достиг в январе - июне 1,9 - 1,1 раза.



Самая низкая заработная плата (от 43 – до 67% от среднеобластного уровня) сложилась у текстильщиков, мебельщиков, работников, осуществляющих деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; в сфере обработки древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели; производстве кожи и изделий из кожи; производстве одежды.



Заработная плата работников сельского хозяйства в январе - июне составила 95% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 85% и 90% соответственно от среднеобластного уровня, сообщает Липецкстат.



