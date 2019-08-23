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сегодня, 18:06

Минтруд установил новый прожиточный минимум

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Минтруд установил новый прожиточный минимум

Прожиточный минимум на второй квартал повысили

Министерство труда и социальной защиты установило прожиточный минимум на душу населения за второй квартал в размере 11 185 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный интернет-портале правовой информации.

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В целом по России прожиточный минимум составляет 11 тысяч 185 рублей. Для трудоспособного населения - 12 тысяч 130 рублей, для пенсионеров - 9 тысяч 236 рублей, для детей - 11 тысяч 4 рубля, уточняется в приказе Минтруда, опубликованном на портале нормативно-правовых актов.

Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом в среднем и для детей показатель вырос на четыре процента, для трудоспособного населения — на 4,1 процента, для пенсионеров — на 3,8 процента.

Как объяснили в Минтруде, увеличение связано с ростом цен на продукты. Больше всего подорожали картофель (на 22,9%) и овощи: репчатый лук — в среднем на 40,1%, белокочанная капуста — на 37,4 %, морковь — на 29,9 %, свекла – на 26,1 %. Кроме того, выросли цены на хлеб, молочные продукты и мороженую рыбу. Подешевели яйца, сахар и куры (за исключением окорочков).
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