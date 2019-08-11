Происшествия

14 минут назад

Молодой человек забрал чужой кошелек в магазине

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#присвоение
Молодой человек забрал чужой кошелек в магазине

В редакцию GOROD48 обратился липчанин с просьбой к человеку, забравшего кошелек его матери в магазине, вернуть потерю

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Вчера в магазине Fix Price на 27 микрорайоне произошел неприятный инцидент. Мама липчанина положила кошелек на холодильник с мороженым и забыла про него. Пропажу обнаружила уже на кассе, но кошелька на холодильнике уже не было.  На видео с камер наблюдения хорошо видно, кто взял кошелек и установление личности у полиции много времени не займет.

Липчанин просит парня вернуть кошелек, в котором находилось около 7 тысяч рублей, во избежание уголовного преследования. Заявление в полицию подано, проверка проводится, розыск молодого человека ведется. 

4 186
#присвоение

Комментарии (4)

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В Липецке

4 минуты назад
Распространено нагадить соседу,взять чужое.Видимо мало пороли розгами и отрубали руки,нет как у европейцев на генетическом уровне тормозов.
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Мама хохленка

5 минут назад
Это же мой сынок хохленок индезит
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Дима

7 минут назад
А как мы его увидим всё прикрыто
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lugov

8 минут назад
а как опознать, если морда замазана?
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