Молодой человек забрал чужой кошелек в магазине

В редакцию GOROD48 обратился липчанин с просьбой к человеку, забравшего кошелек его матери в магазине, вернуть потерю

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Вчера в магазине Fix Price на 27 микрорайоне произошел неприятный инцидент. Мама липчанина положила кошелек на холодильник с мороженым и забыла про него. Пропажу обнаружила уже на кассе, но кошелька на холодильнике уже не было. На видео с камер наблюдения хорошо видно, кто взял кошелек и установление личности у полиции много времени не займет.



Липчанин просит парня вернуть кошелек, в котором находилось около 7 тысяч рублей, во избежание уголовного преследования. Заявление в полицию подано, проверка проводится, розыск молодого человека ведется.



