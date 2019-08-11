Происшествия
сегодня, 10:03
Ветер валит забор у ЦУМа
80-метровая конструкция вот-вот упадет
Загрузка плеера
80-метровый забор на улице Зегеля ограждающий ЦУМ порывами ветра в данный момент мотает из стороны в сторону.
Прохожие стараются обходить это место по другой стороне дороги, но изредка кто-то из липчан проходит и в опасном месте, где забор может рухнут в любой момент.
По данным синоптиков сегодня и завтра порывы ветра могут достигать 17 м/с.
Прохожие стараются обходить это место по другой стороне дороги, но изредка кто-то из липчан проходит и в опасном месте, где забор может рухнут в любой момент.
По данным синоптиков сегодня и завтра порывы ветра могут достигать 17 м/с.
Прохожий
Ничего страшного