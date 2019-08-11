Происшествия

сегодня, 10:03

Ветер валит забор у ЦУМа

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#ветер
Ветер валит забор у ЦУМа

80-метровая конструкция вот-вот упадет

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80-метровый забор на улице Зегеля ограждающий ЦУМ  порывами ветра в данный момент мотает из стороны в сторону.

Прохожие стараются обходить это место по другой стороне дороги, но изредка кто-то из липчан проходит и в опасном месте, где забор может рухнут в любой момент.

По данным синоптиков сегодня и завтра порывы ветра могут достигать 17 м/с.
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#ветер

Комментарии (2)

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Прохожий

7 минут назад
Я сегодня, кстати, там утром с дочкой мимо проходил. И она у меня спросила: - Папа, папа, этот забор вокруг ЦУМа поставили для того, чтобы люди не видели, что там делают? - Совсем наоборот, для того, чтобы не видели, что там ничего не делают - сказал я ей! Так что, будет лучше, если его вообще снесёт ветром, к чёрту матери! Пусть народ поглядит, что творится там на самом деле, за этим проклятым забором! Что власть Липецка, в очередной раз дурит людей, чтобы, как всегда, отмыть деньги ворованные предназначенные для строительства.
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Ничего страшного

28 минут назад
Сегодня День строителя. Поздравляем с профессиональным праздником. До понедельника забор выстоит.
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