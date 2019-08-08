В Грязинском районе горел четырехквартирный дом

Уничтожена крыша, выгорела одна из квартир.

Вчера ночью в селе Княжья Байгора на улице Социалистическая, 17 горел четырехквартирный одноэтажный кирпичный дом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.



В результате пожара выгорела крыша на площади 200 квадратных метров, а также внутренняя отделка одной из квартир на площади 40 квадратных метров.



Обстоятельствами, способствовавшими развитию пожара стали позднее обнаружение и сильный ветер. На месте работают дознаватели и сотрудники государственного пожарного надзора, опрашивают очевидцев пожара, производят осмотр места происшедшего с целью установления причины пожара.

