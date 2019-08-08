Происшествия

24 минуты назад

В Грязинском районе горел четырехквартирный дом

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#пожар
В Грязинском районе горел четырехквартирный дом

Уничтожена крыша, выгорела одна из квартир.

Вчера ночью в селе Княжья Байгора на улице Социалистическая, 17 горел четырехквартирный одноэтажный кирпичный дом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

В результате пожара выгорела крыша на площади 200 квадратных метров, а также внутренняя отделка одной из квартир на площади 40 квадратных метров.

Обстоятельствами, способствовавшими развитию пожара стали  позднее обнаружение и сильный ветер. На месте работают дознаватели и сотрудники государственного пожарного надзора, опрашивают очевидцев пожара, производят осмотр места происшедшего с целью установления причины пожара.
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#пожар

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