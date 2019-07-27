Спорт

42 минуты назад

Сильнейший состав в истории липецкого мини-футбола уже собирается в городе (ФОТО)

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#Мини--футбол
Сильнейший состав в истории липецкого мини-футбола уже собирается в городе (ФОТО)

В Липецке собирают команду. которая наверняка будет способна "выстрелить" в будущем сезоне.

Липецк встретил знаменитых игроков в мини-футбол, которые в будущем сезоне будут защищать цвета нашего ЛКС в Высшей лиге чемпионата России.

Первыми в город пожаловали самые именитые новобранцы клуба Роман Адамов (полный тезка своего коллеги из большого футбола) и Вадим Цай.

«Серебряный» призер Суперлиги

28-летний Адамов минувший сезон начинал в Суперлиге в самарском «Динамо», а по ходу чемпионата вернулся в столичный «Спартак», за который в Высшей лиге сыграл 12 матчей и забил 9 голов, дойдя до четвертьфинала плей-офф.

Ранее уроженец Приморья уже выступал за «Спартак», а также «Портовик» (Владивосток), якутскую «Зарю», питерский «Политех». Самым «звездным» для него стал позапрошлый сезон 2017/18, когда в составе новосибирского «Сибиряка» он выиграл «серебряные» медали чемпионата России в Суперлиге.

Экс-игрок сборной страны, автор «золотого гола»-2019

31-летний Цай – экс-игрок «Норильского Никеля», столичного «Спартака». В минувшем сезоне стал чемпионом Высшей лиги в составе «Алмаза-АЛРОССА» из Мирного. При этом именно Цай забил «золотой» гол сезона в ответном матче в Кемерово с «Корпорацией-АСИ» (4:4), который принес ювелирам звание чемпионов. Всего за сезон провел 31 матч, наколотив в них 25 голов.

Увы, один из старейших клубов страны «Алмаз-АЛРОСА» прекратил свое существование, но Цай недолго оставался без работы – его перехватили менеджеры ЛКС. Остается добавить, что Вадим в свое время провел 5 матчей за национальную сборную России, забил 1 гол.

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Вадим Цай (слева) и Роман Адамов.

«Звездные» новобранцы: «Всегда приятно стоять у истоков»

GOROD48 побеседовал с обоими новичками.

Роман Адамов признался, что решение перейти в команду из Липецка далось ему непросто, а первые переговоры с генеральным директором МФК «ЛКС» Русланом Куркиным по телефону длились … 4 часа!

Цай заявил, что его привлекло то, что мини-футбольный проект в Липецке молод и амбициозен.

- Всегда приятно стоять у истоков, - рассказал GOROD48 Вадим Цай, - Мне бы очень хотелось, чтобы у нас сложилась дружная команда – такая, как в «Норильском Никеле», в котором я провел незабываемые годы (2009-2013 гг., Суперлига, 79 матчей. 31 гол, прим.). Там была удивительная внутренняя атмосфера – не просто команда, а семья. Я пришел туда юным, но все так доброжелательно относились, что сразу начало казаться, что я уже отыграл там лет 15.

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Новобранцы и президент клуба Алексей Гречишников.

Как мы уже сообщали, главным тренером ЛКС назначен Заслуженный мастер спорта России, 5-кратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА экс-игрок столичного «Динамо» и сборной России Сергей Малышев, в минувшем сезоне входивший в тренерский штаб новосибирского «Сибиряка» (Суперлига)

Оба звездных новичка клуба признались нам, что отлично с ним знакомы: Адамов играл в «Сибиряке», где Малышев был одним из его тренеров, а Цай даже успел поиграть с ним в одной команде за «Норильский Никель».

- Мастер он отменный. На тренировках исполнял такие вещи, что мы, молодые, смотрели, разинув рты, - поделился Вадим Цай, - Тренировались вместе, играли – правда, не в одной «четверке». Для этого я тогда был слишком юн (смеется). Теперь с удовольствием поработаю под руководством Малышева-тренера.

Привет, Саратов!

Пожаловала в Липецк и многочисленная саратовская «колония» - уже выступавший за ЛКС в минувшем сезоне Анар Шакиев (болельщики помнят его победный «дубль» в ворота столичного «МосПолитеха» - 3:2, а также хет-трик в Москве в ворота «Красной Гваридии» - 6:0, прим.), а также один из самых перспективных воспитанников саратовской школы Никита Горбунов и вратарь Ярослав Плево.

Плево в минувшем сезоне, выступая за саратовскую «Волгу», четырежды (!) признавался лучшим игроком тура в Высшей лиге. И это в 18 лет! Ярослав – по сути пока единственный вратарь ЛКС, поскольку основной страж ворот прошлого сезона Давид Иканович решил вернуться в большой футбол и заключил годичный контракт с «Металлургом».

Но руководители клуба обещают скорое громкое приобретение еще одного мастера во вратарскую линию.

К слову, тренировать голкиперов ЛКС будет известный липецкий голкипер Владимир Пешкин, выступавший за «Металлург». «Елец», ульяновскую «Волгу». Он же станет работать и с голкиперами дублирующего состава, а также продолжит воспитывать детей в Академии ЛКС. И кроме того, на «всякий пожарный» будет заявлен за команды в Высшей лиге в качестве третьего вратаря.

Новички клуба уже встретились друг с другом и погуляли по Липецку, честь которого им предстоит защищать в ближайшем чемпионате, заодно обсудив многие важные вопросы.

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На фото (слева направо) исполнительный директор МФК «ЛКС» Валерий Банников, Роман Адамов, Вадим Цай, Никита Горбунов, генеральный директор клуба Руслан Куркин, Анар Шакиев, Ярослав Плево.

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Роман Адамов заявил, что Липецк ему понравился.

Селекция продолжается

Совсем скоро из Саратова пожалует и Джабраил Алханов, в минувшем сезоне бывший капитаном клуба Высшей лиги «Дельта» (Астрахань).

Но и на этом поиски сильных новобранцев не останавливаются. Так, клуб анонсировал переход в ЛКС 21-летнего бомбардира конференции «Восток» Высшей лиги Адалата Хейруллаева из "Нефтяника-БЛиК-Д" (Сургут). Новичка можно охарактеризовать так – человек-гол, ведь в минувшем сезоне в 29 матчах он наколотив 30 мячей!

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"Человек-гол" с "Востока" Хейруллаев

Половина команды все равно - липчане

Останутся в команде и ее сильнейшие игроки прошлого сезона – лучший бомбардир Павел Назаров, Максим Истомин, Сергей Афанасов, Андрей Хромых, Александр Ролдугин, Станислав Цыганков. Будет дан шанс молодым Илье Бочарову и Юрию Папину.

Появится и местный «дядька-наставник» 35-летний Сергей Кондратьев, один из лучших игроков за всю историю липецкого футзала. Он выступал за МФК «Липецк» еще в Суперлиге, немного поиграл за столичный «Спартак». Теперь будет передавать свой опыт на площадке новому поколению местных воспитанников.

Не до конца понятна ситуация с Артемом Зайцевым. Александром Паламарчуком и Андреем Ивановым. Их дальнейшему выступлению в Высшей лиге может помешать служба в системе УМВД. В клубе их по-прежнему хотят видеть, и обещают приложить максимум усилий, чтобы утрясти все формальности.

Сборы с 1 августа

В понедельник, 29 июля в Липецк приедет и новоиспеченный главный тренер Сергей Малышев. А с 1 августа команда начнет предсезонные сборы в спортивном комплексе «Алтант» в Копцевых Хуторах, что в 7 километрах от Липецка. Футболистов ждут двухразовые тренировки, кроссы, тренажерный зал, бассейн. И, конечно, контрольные матчи.

Сезон в Высшей лиге начнется 7 сентября. Новая команда, которую уже сейчас называют сильнейшей по составу в истории липецкого футзала, «премьеру» проведет в «Атланте» в матче со столичной «Красной Гвардией». К слову, вход на игры мини-футбольного «ЛКС» свободный.

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#Мини--футбол

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