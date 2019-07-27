Сильнейший состав в истории липецкого мини-футбола уже собирается в городе (ФОТО)

В Липецке собирают команду. которая наверняка будет способна "выстрелить" в будущем сезоне.

Липецк встретил знаменитых игроков в мини-футбол, которые в будущем сезоне будут защищать цвета нашего ЛКС в Высшей лиге чемпионата России.

Первыми в город пожаловали самые именитые новобранцы клуба Роман Адамов (полный тезка своего коллеги из большого футбола) и Вадим Цай.

«Серебряный» призер Суперлиги

28-летний Адамов минувший сезон начинал в Суперлиге в самарском «Динамо», а по ходу чемпионата вернулся в столичный «Спартак», за который в Высшей лиге сыграл 12 матчей и забил 9 голов, дойдя до четвертьфинала плей-офф.

Ранее уроженец Приморья уже выступал за «Спартак», а также «Портовик» (Владивосток), якутскую «Зарю», питерский «Политех». Самым «звездным» для него стал позапрошлый сезон 2017/18, когда в составе новосибирского «Сибиряка» он выиграл «серебряные» медали чемпионата России в Суперлиге.

Экс-игрок сборной страны, автор «золотого гола»-2019

31-летний Цай – экс-игрок «Норильского Никеля», столичного «Спартака». В минувшем сезоне стал чемпионом Высшей лиги в составе «Алмаза-АЛРОССА» из Мирного. При этом именно Цай забил «золотой» гол сезона в ответном матче в Кемерово с «Корпорацией-АСИ» (4:4), который принес ювелирам звание чемпионов. Всего за сезон провел 31 матч, наколотив в них 25 голов.

Увы, один из старейших клубов страны «Алмаз-АЛРОСА» прекратил свое существование, но Цай недолго оставался без работы – его перехватили менеджеры ЛКС. Остается добавить, что Вадим в свое время провел 5 матчей за национальную сборную России, забил 1 гол.







Вадим Цай (слева) и Роман Адамов.



«Звездные» новобранцы: «Всегда приятно стоять у истоков»

GOROD48 побеседовал с обоими новичками.

Роман Адамов признался, что решение перейти в команду из Липецка далось ему непросто, а первые переговоры с генеральным директором МФК «ЛКС» Русланом Куркиным по телефону длились … 4 часа!

Цай заявил, что его привлекло то, что мини-футбольный проект в Липецке молод и амбициозен.

- Всегда приятно стоять у истоков, - рассказал GOROD48 Вадим Цай, - Мне бы очень хотелось, чтобы у нас сложилась дружная команда – такая, как в «Норильском Никеле», в котором я провел незабываемые годы (2009-2013 гг., Суперлига, 79 матчей. 31 гол, прим.). Там была удивительная внутренняя атмосфера – не просто команда, а семья. Я пришел туда юным, но все так доброжелательно относились, что сразу начало казаться, что я уже отыграл там лет 15.







Новобранцы и президент клуба Алексей Гречишников.



Как мы уже сообщали, главным тренером ЛКС назначен Заслуженный мастер спорта России, 5-кратный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА экс-игрок столичного «Динамо» и сборной России Сергей Малышев, в минувшем сезоне входивший в тренерский штаб новосибирского «Сибиряка» (Суперлига)

Оба звездных новичка клуба признались нам, что отлично с ним знакомы: Адамов играл в «Сибиряке», где Малышев был одним из его тренеров, а Цай даже успел поиграть с ним в одной команде за «Норильский Никель».

- Мастер он отменный. На тренировках исполнял такие вещи, что мы, молодые, смотрели, разинув рты, - поделился Вадим Цай, - Тренировались вместе, играли – правда, не в одной «четверке». Для этого я тогда был слишком юн (смеется). Теперь с удовольствием поработаю под руководством Малышева-тренера.

Привет, Саратов!

Пожаловала в Липецк и многочисленная саратовская «колония» - уже выступавший за ЛКС в минувшем сезоне Анар Шакиев (болельщики помнят его победный «дубль» в ворота столичного «МосПолитеха» - 3:2, а также хет-трик в Москве в ворота «Красной Гваридии» - 6:0, прим.), а также один из самых перспективных воспитанников саратовской школы Никита Горбунов и вратарь Ярослав Плево.

Плево в минувшем сезоне, выступая за саратовскую «Волгу», четырежды (!) признавался лучшим игроком тура в Высшей лиге. И это в 18 лет! Ярослав – по сути пока единственный вратарь ЛКС, поскольку основной страж ворот прошлого сезона Давид Иканович решил вернуться в большой футбол и заключил годичный контракт с «Металлургом».

Но руководители клуба обещают скорое громкое приобретение еще одного мастера во вратарскую линию.

К слову, тренировать голкиперов ЛКС будет известный липецкий голкипер Владимир Пешкин, выступавший за «Металлург». «Елец», ульяновскую «Волгу». Он же станет работать и с голкиперами дублирующего состава, а также продолжит воспитывать детей в Академии ЛКС. И кроме того, на «всякий пожарный» будет заявлен за команды в Высшей лиге в качестве третьего вратаря.

Новички клуба уже встретились друг с другом и погуляли по Липецку, честь которого им предстоит защищать в ближайшем чемпионате, заодно обсудив многие важные вопросы.





На фото (слева направо) исполнительный директор МФК «ЛКС» Валерий Банников, Роман Адамов, Вадим Цай, Никита Горбунов, генеральный директор клуба Руслан Куркин, Анар Шакиев, Ярослав Плево.







Роман Адамов заявил, что Липецк ему понравился.



Селекция продолжается

Совсем скоро из Саратова пожалует и Джабраил Алханов, в минувшем сезоне бывший капитаном клуба Высшей лиги «Дельта» (Астрахань).

Но и на этом поиски сильных новобранцев не останавливаются. Так, клуб анонсировал переход в ЛКС 21-летнего бомбардира конференции «Восток» Высшей лиги Адалата Хейруллаева из "Нефтяника-БЛиК-Д" (Сургут). Новичка можно охарактеризовать так – человек-гол, ведь в минувшем сезоне в 29 матчах он наколотив 30 мячей!







"Человек-гол" с "Востока" Хейруллаев



Половина команды все равно - липчане

Останутся в команде и ее сильнейшие игроки прошлого сезона – лучший бомбардир Павел Назаров, Максим Истомин, Сергей Афанасов, Андрей Хромых, Александр Ролдугин, Станислав Цыганков. Будет дан шанс молодым Илье Бочарову и Юрию Папину.

Появится и местный «дядька-наставник» 35-летний Сергей Кондратьев, один из лучших игроков за всю историю липецкого футзала. Он выступал за МФК «Липецк» еще в Суперлиге, немного поиграл за столичный «Спартак». Теперь будет передавать свой опыт на площадке новому поколению местных воспитанников.

Не до конца понятна ситуация с Артемом Зайцевым. Александром Паламарчуком и Андреем Ивановым. Их дальнейшему выступлению в Высшей лиге может помешать служба в системе УМВД. В клубе их по-прежнему хотят видеть, и обещают приложить максимум усилий, чтобы утрясти все формальности.

Сборы с 1 августа

В понедельник, 29 июля в Липецк приедет и новоиспеченный главный тренер Сергей Малышев. А с 1 августа команда начнет предсезонные сборы в спортивном комплексе «Алтант» в Копцевых Хуторах, что в 7 километрах от Липецка. Футболистов ждут двухразовые тренировки, кроссы, тренажерный зал, бассейн. И, конечно, контрольные матчи.

Сезон в Высшей лиге начнется 7 сентября. Новая команда, которую уже сейчас называют сильнейшей по составу в истории липецкого футзала, «премьеру» проведет в «Атланте» в матче со столичной «Красной Гвардией». К слову, вход на игры мини-футбольного «ЛКС» свободный.