Спорт

сегодня, 17:09

Так не бывает, чтобы в чемпионате России липецкие стрелки остались бы без «золота»

1 316
#Стендовая стрельба
1
Так не бывает, чтобы в чемпионате России липецкие стрелки остались бы без «золота»

Александр Бондарь в Казани стал чемпионом страны на круглом стенде.

Стрелок «Липецкого Металлурга» Александр Бондарь в Казани выиграл чемпионат России по стендовой стрельбе в упражнении «скит».

О выступлении наших снайперов в упражнении «трап» мы уже сообщали: Татьяна Барсук взяла «серебро», а Алексей Гуляев – «бронзу». Но так не бывает, чтобы представители одной из сильнейших отечественных школ стрельбы не поднялись бы на верхнюю ступень пьедестала почета. И Бондарь в очередной раз это продемонстрировал.

В квалификации он выбил 192 очка из 200 возможных, которых хватило для выхода в финальную «шестерку».

Отметим, что два стрелка поразили по 197 мишеней – москвич Ярослав Старцев и Роман Сенцов из Кургана. Но на финал, где стрельба начинается с «чистолго листа», их запала уже не хватило: Сенцов вылетел пятым, а Старцев зачехлил ружье на итоговой 4-й позиции.

Бондарь же в решающий момент продолжал стрелять почти без промаха. В итоге , поразив 56 мишеней, он стал чемпионом России. Второе место занял Александр Красноятов из Новосибирска (194 очка в квалификации, 55 – в финале), на третьем оказался Николай Теплый из Татарстана (193, 46).

Продолжает удивлять 18-летняя липчанка Анна Жаднова. В женских соревнованиях в ските она заняла 3-е место (189, 43). Чемпионкой здесь стала Надежда Коновалова из Новосибирска (186, 56), второй финишировала лидер по итогам квалификации представительница столичного ЦСКА Наталья Виноградова (193, 55).

Возраст позволяет Анне выступать и в соревнованиях юниорок. В личном зачете Жаднова получила «золото», а в командных состязаниях вместе с Маргаритой Геворкян и Алиной Зубаревой заняла 2-е место. Липчанки на троих выбили 322 очка, уступив только Татарстану – 335. На третьем месте Краснодарский край – 307.

Фото topsport48.ru

1 316
#Стендовая стрельба
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сергей

54 минуты назад
Так держать.
ответить

Еще в рубрике

Липчанин стал призером первенства России по картингу (ФОТО)
#Картинг
1
Липчанин стал призером первенства России по картингу (ФОТО)

сегодня, 16:49

Спорт
Коллега из Белгорода высмеял главного тренера «Металлурга»
#Футбол #"Металлург"
14
Коллега из Белгорода высмеял главного тренера «Металлурга»

вчера, 16:37

Спорт
Липчанка выиграла чемпионат России по легкой атлетике с личным рекордом
#Легкая атлетика #Елена Коробкина
3
Липчанка выиграла чемпионат России по легкой атлетике с личным рекордом

вчера, 16:11

Спорт
Сергей Машнин: «Зачем издеваться над своими и чужими футболистами?»
#Футбол #"Металлург" #Сергей Машнин
4
Сергей Машнин: «Зачем издеваться над своими и чужими футболистами?»

28.07.2019 22:21

Спорт
В Данкове впервые за два десятка лет прошли соревнования по мотокроссу
#Мотокросс
7
В Данкове впервые за два десятка лет прошли соревнования по мотокроссу

28.07.2019 20:37

Спорт
Река Воронеж подарила липецким «ихтиандрам» два «серебра»
#Плавание в открытой воде #марафонское плавание
4
Река Воронеж подарила липецким «ихтиандрам» два «серебра»

28.07.2019 20:18

Спорт