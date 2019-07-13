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Россельхознадзор назал причины массовой гибели пчел

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#пчелы
Россельхознадзор назал причины массовой гибели пчел

Россельхознадзор связал массовую гибель пчел в ряде регионов с бесконтрольным применением пестицидов. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Как сообщает РИА Новости, по словам представителя ведомства, из года в год ситуация с гибелью пчел ухудшается.

"Причиной тому, на взгляд службы, является тот факт, что последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов", — подчеркнула Мелано.

По ее словам, эта ситуация сложилась в 2011 году, когда у Россельхознадзора практически в полном объеме изъяли и в дальнейшем никому не передали полномочия по контролю в данной сфере. Сегодня надзор за пестицидами и агрохимикатами в плодоовощной продукции осуществляется только Роспотребнадзором, отметила Мелано. Причем происходит это лишь тогда, когда продукция фактически реализуется в магазинах.
"Объективно назвать такой процесс контролем невозможно, так как это больше похоже на констатацию факта присутствия превышенного количества пестицидов и агрохимикатов в итоговом продукте", — добавила представитель Россельхознадзора.
Она пояснила, что при обнаружении небезопасных партий Роспотребнадзор физически не успевает снять некачественный товар с реализации. При этом с инициативой изъять полномочия у Россельхознадзора выступило Министерство экономического развития, заявила Мелано. Она подчеркнула, что Минэкономразвития "должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчел и употребление гражданами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов".

Ранее Россельхознадзор регулярно проверял производителей пестицидов и сельхозпродукции, при изготовлении или транспортировке которой использовались различные химикаты. Кроме того, под контролем ведомства была подлинность импортируемых пестицидов.
В сложившейся ситуации нужно как можно скорее наделить Министерство сельского хозяйства полномочиями по контролю за производством, хранением, продажей и использованием пестицидов и агрохимикатов, уверены в Россельхознадзоре.

"Только этот шаг будет способствовать радикальному изменению ситуации", — заключила представитель ведомства.

Летом 2019 года в различных регионах России зафиксировали массовую гибель пчел. Такие случаи можно было наблюдать в Удмуртии, Марий Эл, Саратовской, Липецкой, Ульяновской, Курской областях, а также в Алтайском крае. По мнению экспертов, вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработки посевов.

11 848
#пчелы

Комментарии (11)

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Роскомсельхозколхознквднадзор

12 минут назад
Это были неправильные пчелы
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Дача

16 минут назад
Спасает.
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Все решает

21 минуту назад
в России 5 колонна,все структуры государства выполняют ее волю ,по другому и быть не может !
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Математик

25 минут назад
Игорь, посчитай ещё разок
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Машка Алкашка 15 мкр

32 минуты назад
Поставят вышки 5 G -исчезнут птицы.
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В этой стране

33 минуты назад
Давно всем на все пoxyю
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ната

41 минуту назад
Россельхознадзор, Роспотребнадзор одно название чего значат сидите в зданиях по 4-5 этажей зарплату за что получаете? Народ и детей травят а вы друг на друга стрелки переводите.
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Пятница

56 минут назад
Опять моих журналюг не поняли,
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Игорь

59 минут назад
800 руб за килограмм это че трехлитровая банка стоит3.200 не плохой аппетит в Москве меньше стоит
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Свежий мед

сегодня, 10:16
Продаю, 800р. за кг.
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