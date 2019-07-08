Общество

45 минут назад

Пивные в Липецке будут закрывать ударом судейского молотка

31 1357
#пивные бары
3
Пивные в Липецке будут закрывать ударом судейского молотка

Чиновники создали рабочую группу для борьбы с нарушающими закон пивбарами. 

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Сегодня в администрации области под руководством вице-губернатора Дмитрия Аверова прошло совещание посвященное проблеме пивных баров на первых этажах жилых домов.

По словам Дмитрия Аверова, на сайт Игоря Артамонова поступили 75 жалоб на деятельность 33 таких заведений. В основном липчане жалуются на антисанитарию, шум и конфликты между  посетителями таких заведений, торговлю пивом на вынос. Для защиты интересов общественности в администрации области будет создана рабочая группа, в которую кроме чиновников администрации  войдут сотрудники федеральных контролирующих органов, полиции, МЧС.

Ранее врио главы региона Игорь Артамонов попросил мэрию Липецка и УМВД РФ по Липецкой области подготовить обращение в областной Совет, о подготовке законопроекта запрещающего  размещение на первых этажах жилых домов питейных заведений. Пока региональный закон не принят, члены комиссии будут контролировать функционирование пивных на первых этажах многоквартирных домов в индивидуальном порядке. При наличии зафиксированных нарушений закона такие питейных заведения власть закроет через суд.
31 1357
#пивные бары
3

Комментарии (31)

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"справедливый"

1 минуту назад
Сетевые надо жечь!
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прогнощ

1 минуту назад
Ну тогда будут бухать во дворах, бросать мусор под гаражи и гадить в подъездах
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"справедливый"

3 минуты назад
Бредик, опытную надо снести!
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,

4 минуты назад
Сетевикам только все можно.Для них закон не писан.Открывают все больше магазинов.Не имеют ни туалетов для посетителей ни столов в зале.Работают ,как магазины на вынос , однако режим работы до 23 часов,а то и до часу ночи.На день молодежи работали вовсю.Хотя они в эти дни под запрет торговли попадают.Вот и вывод законы не для всех.Хмельники и Дрова работают по своим законам и конкурентов помельче душат.
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Липчанин

4 минуты назад
и вообще не понимаю: кто вас туда ходить заставляет? не будите ходить, сами закроются. А меня напрягают аптеки по 5 штук в каждом доме и дебильные "домашние выпечки" ...покажите тот дом, где все это пекут???? в квартире на 1 этаже это печь никто не позволит однозначно, а то что привозят из непонятных пекарен....так это уже не "домашнее"...
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игорь

4 минуты назад
Эх,шас бы хорошего пивка,да не этого сурогата типа пива,а настоящего,пенного,да с воблочкой.
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вася

6 минут назад
Ну ты сукаВсе просто,
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весёлый

6 минут назад
такое уже проходили ,когда рубили виноградники ,потом пили дихлофос и стеклоочиститель ,надо поставить условие этим пивнушкам и всё ,туда хоть в туалет люди заходят ,потому что ни одного туалета нет в городе ...
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Бредик

8 минут назад
На опытной не дам закрыть не одной моей кормушке
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111

8 минут назад
пьют в пивнушках ссут по углам многоквартирных домов зачем запрещали продавать пиво в киосках цель????
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