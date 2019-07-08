Общество
45 минут назад
Пивные в Липецке будут закрывать ударом судейского молотка
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Чиновники создали рабочую группу для борьбы с нарушающими закон пивбарами.
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Сегодня в администрации области под руководством вице-губернатора Дмитрия Аверова прошло совещание посвященное проблеме пивных баров на первых этажах жилых домов.
По словам Дмитрия Аверова, на сайт Игоря Артамонова поступили 75 жалоб на деятельность 33 таких заведений. В основном липчане жалуются на антисанитарию, шум и конфликты между посетителями таких заведений, торговлю пивом на вынос. Для защиты интересов общественности в администрации области будет создана рабочая группа, в которую кроме чиновников администрации войдут сотрудники федеральных контролирующих органов, полиции, МЧС.
Ранее врио главы региона Игорь Артамонов попросил мэрию Липецка и УМВД РФ по Липецкой области подготовить обращение в областной Совет, о подготовке законопроекта запрещающего размещение на первых этажах жилых домов питейных заведений. Пока региональный закон не принят, члены комиссии будут контролировать функционирование пивных на первых этажах многоквартирных домов в индивидуальном порядке. При наличии зафиксированных нарушений закона такие питейных заведения власть закроет через суд.
По словам Дмитрия Аверова, на сайт Игоря Артамонова поступили 75 жалоб на деятельность 33 таких заведений. В основном липчане жалуются на антисанитарию, шум и конфликты между посетителями таких заведений, торговлю пивом на вынос. Для защиты интересов общественности в администрации области будет создана рабочая группа, в которую кроме чиновников администрации войдут сотрудники федеральных контролирующих органов, полиции, МЧС.
Ранее врио главы региона Игорь Артамонов попросил мэрию Липецка и УМВД РФ по Липецкой области подготовить обращение в областной Совет, о подготовке законопроекта запрещающего размещение на первых этажах жилых домов питейных заведений. Пока региональный закон не принят, члены комиссии будут контролировать функционирование пивных на первых этажах многоквартирных домов в индивидуальном порядке. При наличии зафиксированных нарушений закона такие питейных заведения власть закроет через суд.
31 1357
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