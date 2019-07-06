А знаете ли вы, когда был установлен рекорд посещаемости на стадионе «Металлург»

История самой громкой победы липецкого футбола.

С тех пор прошли больше тридцати лет, но матч 14 августа 1985 года на стадионе «Металлург» не может забыть никто из его очевидцев. А более молодые болельщики живут рассказали старших. Еще бы, ведь победу липецкого «Металлурга» в 1/16 финала Кубка СССР над ереванским «Араратом» - 1:0 до сих пор считают самой громкой в истории нашей команды.

Раньше ее называли «главным матчем ХХ века», но мы рискнем предположить, что эта игра «виктория» является самой значимой за всю историю клуба. Прежде всего – из-за антуража поединка. На трибунах в буквальном смысле негде было упасть не то что яблоку, но даже горошине. Люди стояли в проходах, облепили футбольное поле по всему периметру, а крыши окрестных домой заполнили болельщики, которым не посчастливилось добыть «лишнего билетика». Да что так крыши – ближайшие к стадиону деревья были буквально увешаны любопытствующими.

До реконструкции стадиона «Металлург» тогда еще оставалось много времени. В те времена еще не было индивидуальных пластиковых кресел, которые несколько снизили вместимость арен (сейчас стадион вмещает около 11 тысяч зрителей). В те времена народ смотрел футбол, прижавшись друг к другу плечом к плечу, на деревянных лавочках, куда набивалось намного больше зрителей. Официальная вместимость «Металлурга» в 80-е году составляла 22 тысячи человек. По протоколу игру с «Араратом» посмотрели 23 тысячи болельщиков – еще одна тысяча появилась из-за стоявших на любом свободном квадратном метре людей. А по некоторым данным на стадион набились аж 24 тысячи болельщиков!

«Они думали, что Липецк – деревня, запросто накидаем им пять или шесть мячей…»

Кем был «Металлург» в 1980-е годы? Это крепкая команда второй союзной лиги, которая могла обыграть многих. Липчане постоянно стремились в первый дивизион, но что-то не срасталось – иногда в самый последний момент.

«Арарат» же был одним из советских футбольных брэндов, брал «золото» в чемпионатах СССР, завоевывал Кубок страны. В 1985 году команда из столицы Армянской ССР, правда, выступила чуть хуже обычного, заняв 13-е место среди 18 команд (о причинах – ниже), но все равно встреча «Металлурга» и «Арарата» со стороны выглядела поединком Давида и Голиафа. Казалось бы у липчан не было ни единого шанса.







"Арарат" середины 1980-х годов.



- «Арарат» то ведь думал, что Липецк – деревня. Мол, сейчас накидаем им штук пять-шесть голов и спокойно поедем домой. А вышло все по-другому, - говорит участник той встречи защитник Олег Лизнев.

У гостей минус Оганесян, у нас – плюс Берников

В Липецк не приехал главный армянский футболист 1980-х легендарный бомбардир «Арарата» и сборной СССР Хорен Оганесян. Тогда в ходу была шутка: «Как можно назвать весь состав сборной СССР всего в четырех словах?». Правильный ответ: «Дасаев, Оганесян и девять киевлян». В советском футболе доминировало киевское «Динамо» Валерия Лобановского, поэтому игроков «жевто-блакитных» в команде всегда хватало. Но позиции в команде вратаря московского «Спартака» Рината Дасаева и форварда «Арарата» Хорена Оганесяна выглядели незыблемыми даже при том запредельном уровне конкуренции.

Но за несколько месяцев до матча в Липецке в апреле 1985 году «незаменимый» покинул родную команду. По слухам его обвинили в сдаче матча принципиальному сопернику бакинскому «Нефчи» и даже набросились с кулаками в раздевалке партнеры по команде. «Википедия» открыто называет те обвинения «выдуманными», но карьеру знаменитому футболисту они испортили, если не сказать сломали. Два года Оганесян восстанавливал свое доброе имя, нигде не играл и больше уже не вызывался в сборную СССР.

Поэтому «Арарат» выступал без своей главной «звезды». Любопытно, что в Липецк Хорен Георгиевич все-таки приезжал спустя несколько лет – в последнем чемпионате СССР 1991 года, как тренер «Лори» из Кировокана («Металлург» выиграл – 3:0, прим.) и в 1999 году в составе сборной ветеранов СССР на игру с ветеранами «Металлурга». А ведь могли бы встретится раньше.

У липчан же за год до игры вернулся в команду «свой Оганесян» - Станислав Берников, имевший опыт выступления в высшей лиге СССР. В начале 80—х Берников выступал за харьковский «Металлург». Из всего состава «Металлурга» только он, защитник Александр Игнатенко (за 13 лет до этого ставший чемпионом СССР-1972 в составе ворошиловградской «Зари») и нападающий Николай Егоров играли на высшем уровне. Егоров, в том сезоне-1985 завершавший карьеру, за пять лет до этого играл в краснодарской «Кубани» и забил в высшей лиге 5 мячей. У остальных сезонов в сильнейшей лиге страны не было.







Один из героев матча Станислав Берников, увы, скончался на 66-м году году жизни в апреле этого года.



Футболисты еле пробились к раздевалкам

Трудности «Металлург» ощутил еще… при подъезде к стадиону. Как рассказывал Берников, толпа людей перегородила дорогу и автобусу пришлось чуть ли не четверть часа лавировать в людском потоке, чтобы оказаться возле служебного входа.

А затем на поле трудности были уже игровыми. Хотя «Арарат» начал игру вальяжно, будучи уверен в своем превосходстве. Но постепенно ложившиеся костьми на каждом сантиметре поля липецкие футболисты сбили спесь с гостей. А на 27-й минуте забили гол. Станислава Берникова «уронили» на газон и судья знаменитый Валерий Бутенко из Москвы назначил штрафной. Чуть ли не весь стадион скандировал фамилию Берникова, чтобы он исполнил удар, но бить взялся Игнатенко – защитник, а впоследствии главный тренер (1989-1993) «Металлурга». Тогда среди болельщиков бытовала даже речевка: «Кто в футболе гордость наша, это Игнатенко Саша».

- В воротах у «Арарата» стоял Александр Подшивалов (впоследствии «бронзовый» призер чемпионата СССР 1991 года в составе «Торпедо», обладатель Кубка России и вратарь года-1993, прим.), - вспоминал впоследствии Игнатенко, - Стенку он выстроил внушительную, но мне удался обводящий удар в левый угол. Мяч полетел сильно, а Подшивалось немного замешкался с броском – мгновение и гол.







Александр Игнатенко впоследствии стал успешным тренером



Вратаря болельщики было готовы нести домой на руках

Что началось на трибунах сложно описать – друг с другом обнимались совершенно незнакомые люди. Но скоро всех вновь захватила игра. В составе гостей выделялся Гамлет Мхитарян – отец нынешней «звезды» европейского футбола Генрика Мхитаряна, игравшего в дордмундской «Боруссии», «Манчестер Юнайтед», «Арсенале». У него был момент, чтобы сравнять счет, но мяч попал в защитника.

- Мы не ставили себе цель играть на удержание счета, - говорит главный тренер того «Металлурга» Юрий Сухомлинов, - Понимали, что лучшая оборона – это нападение. Хотя моментов создали немного и мы, и наши соперники, но игра держала в напряжении до последних минут.

Минут за 10 до конца матча вышедший на замену у «Металлурга» Юрий Гуров попал в перекладину, а «Арарат» дважды исполнял опасные штрафные, причем во втором тайме – практически с той же точки, с которой липчане отрыли счет. Но оба раза мячи из «девяток» доставал вратарь Олег Лаврушин, по праву считающийся одним из главный творцов той великой «виктории». На выходе из стадиона ликующая толпа несколько раз пыталась поднять его и нести домой на руках.







Олег Лаврушин по-прежнему в строю в ветеранских турнирах.



40 рублей и кроссовки «Адидас»

В советские времена зарплаты футболистов были скромными по сравнению с их современными преемниками. Вот и за победу над «Араратом» «Металлург» получил небольшие деньги. Как рассказал Юрий Сухомлинов, игроков отблагодарили премией в 40 рублей и каждому дали по паре кроссовок «Адидас». Даже банкета не было, но и какие посиделки в ресторане, ведь еще продолжался футбольный сезон. Но игроки остались довольными – импортные кроссовки были ужасным дефицитом. Кстати, передали их игрокам не сразу, а только месяца через два.







Николай Егоров (справа) и Валерий Рогачев, игроки той знаменитой команды.



«Зенит» испугался такой же судьбы, как у «Арарата»

В том сезоне «Металлург» показал свой лучший результат в Кубке СССР – дошел до четвертьфинала. В 1/8 финала в сентябре липчане взяли верх над винницкой «Нивой» - 1:0. До выигрыша у «Арарата» наша команда еще обыграла «Атоммаш» (Волгодонск) и «Динамо» (Ставрополь). Любопытно, что все игры наши футболисты завершили минимальными победами.

А матч ¼ финала игрался уже весной следующего 1986 года, а если точнее, то 2 апреля. В присутствии 15 тысяч зрителей на синтетическом поле СКК им. В.И.Ленина ленинградский «Зенит» нанес поражение липчанам – 3:0.

Любопытный факт рассказывал Станислав Берников.

- Игра должна была пройти в Липецке. Но ленинградцы добились ее переноса в свой город, в том числе используя административный ресурс. Мол, в начале апреля поле в Липецке будет не в лучшем состоянии, поэтому лучше сыграть на синтетике. Мы к искусственному покрытию были не привычны, поэтому проиграли с крупным счетом. Спустя несколько лет я разговаривал некоторыми игроками «Зенита» (можно предположить, что беседа проходила в 2000-е году, когда Берников входил в тренерский штаб «Металлурга» вместе с главным тренером экс-зенитчиком Анатолием Давыдовым и Борисом Чухловым, автором третьего мяча в ворота гостей, прим.). Так вот они честно признались: «Мы вас тогда испугались. Боялись, что в Липецке нас ждет такая же судьба, как и «Арарат».







Тренер Юрий Сухомлинов (справа) и его коллега Валерий Третьяков, под руководством которого "Металлург" одерживал громкие победы уже в следующее десятилетие.

«Металлург» (Липецк) - «Арарат» (Ереван) - 1:0 (1:0)

Гол: Игнатенко, 27 (штрафной).

«Металлург»: Лаврушин, Абрамов, Анненков, Лизнёв, Кукин, Шмыгарев (Гуров, 80), Рогачев, Берников, Игнатенко, Шаповалов, Егоров.

«Арарат»: Подшивалов, О.Киракосян (Г.Оганесян, 56), Ал.Саркисян, А.Хачатрян, Г.Карапетян (С.Погосян, 70), С.Керопян, М.Маркарян, Галустян, Р.Кочарян, В.Хачатрян (А.Хашманян, 75), Г.Мхитарян.

Предупреждение: Галустян. Судья В.Бутенко (Москва).

14 августа 1985 года. Липецк. Стадион «Металлург». 14 августа. 23 000 зрителей. Кубок СССР 1985-86 гг. 1/16 финала.





На фото в самом верху одни из творцов той победы защитники Виктор Кукин (слева) и Олег Лизнев, ныне – работники ФК «Металлург».